Flughafen Zürich Verkehrszahlen Mai 2026

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Mai 2026 sind 3’028’701 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 9.1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmai.

Zum Anstieg beigetragen hat, dass nebst Auffahrt auch Pfingsten dieses Jahr im Mai lag.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Mai 2026 bei 2’222’403. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 26.5 Prozent, was 801’998 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5.1 Prozent auf 25’318 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 134.3 Fluggästen 3.4 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung stieg im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.8 Prozentpunkte auf 79.7 Prozent.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Mai 37’369 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 1.2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.