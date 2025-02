Flughafen Zürich AG lanciert neues Format für die Berufswahl

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Februar startet am Flughafen die neue fünfteilige Eventreihe «Take a seat for your future».

Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. Monatliche Informationsveranstaltungen bieten praxisnahe Einblicke in das dynamische Arbeitsumfeld mit vielseitigen Lehrberufen und Karrierechancen.

Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 2‘000 Mitarbeitende in über 70 Berufsgruppen. Damit ist die Betreiberin des grössten Schweizer Landesflughafens eine bedeutende Arbeitgeberin in der Region.

Informationsveranstaltungen mit Live-Fragerunden

Die Events «Take a seat for your future» werden von aktuellen Lernenden des Unternehmens gestaltet. Sie berichten aus ihrem Berufsalltag, teilen persönliche Erfahrungen und stehen für Fragen zur Verfügung. Die Teilnehmenden lernen nicht nur ihren möglichen Traumberuf besser kennen, sondern erhalten auch nützliche Bewerbungstipps.

Vielfältige Ausbildungswege

Das Unternehmen setzt auf ein breites Angebot an Lehrberufen und Ausbildungsmöglichkeiten, die massgeschneiderte Karrierechancen eröffnen: Mit zwei-, drei- und vierjährigen Ausbildungsmodellen, Integrationsvorlehren und Optionen für die Erwachsenenbildung ist für jede Person der passende Ausbildungsweg dabei. Insgesamt stehen dreizehn Ausbildungsberufe in den Bereichen Administration, Informatik sowie Betrieb und Unterhalt zur Auswahl.

Die Lernenden profitieren von einer praxisnahen und abwechslungsreichen Ausbildung mit regelmässigen Abteilungswechseln, von spannenden Projekten und Events wie dem Lernendenlager. Durch die enge Betreuung engagierter Berufs- und Praxisbildenden sowie gezielte Prüfungsvorbereitungen werden sie optimal auf ihren erfolgreichen Lehrabschluss vorbereitet. Auch nach der Ausbildung bieten sich Chancen für eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen.

Wichtige Informationen im Überblick

Die Veranstaltungen finden jeweils im Besucherraum auf der Zuschauerterrasse B (Check-in 2) am Flughafen Zürich statt. Auch Eltern als Begleitung und Schulklassen mit ihren Lehrpersonen sind eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Termine:

Mittwoch, 19. Februar 2025, 13:30 bis 15:00 Uhr

Mittwoch, 26. März 2025, 13:30 bis 15:00 Uhr

Mittwoch, 23. April 2025, 13:30 bis 15:00 Uhr

Mittwoch, 28. Mai 2025, 13:30 bis 15:00 Uhr

Mittwoch, 2. Juli 2025, 13:30 bis 15:00 Uhr

Mindestalter: 12 Jahre

Anmeldung: Details zur Eventreihe «Take a seat for your future» und Anmeldung gibt es auf der Website der Flughafen Zürich AG:

