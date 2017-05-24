Flughafen Zürich AG expandiert in Chile

Flughafen Zürich Short Final Runway 14 (Foto: Robert Kühni)

Die Flughafen Zürich AG gewinnt die Konzession für den Ausbau und Betrieb des internationalen Flughafens Diego Aracena (IATA: IQQ) in Iquique im Norden von Chile.

A-port Chile S.A., eine 100%ige Tochtergesellschaft der Flughafen Zürich AG, hat die Neuausschreibung der Konzession für den Internationalen Flughafen Diego Aracena gewonnen. Der Flughafen liegt im Norden von Chile, ca. 40 km südlich der Hafenstadt Iquique (300’000 Einwohner im Grossraum) am Rande der Atacama-Wüste. Mit 1.2 Mio. Passagieren jährlich gilt er als fünftgrösster Flughafen in Chile und ist für die lokale Minenindustrie und den Tourismus von besonderer Bedeutung.

Mit dem Zuschlag sichert sich A-port Chile S.A. das Recht für den Ausbau und den Betrieb des Flughafens über das Ende der bestehenden Konzession hinaus, welche im März 2018 endet. Die neue Konzession weist eine verkehrsabhängige, variable Konzessionsdauer von erwarteten 18 Jahren bis maximal 25 Jahre auf. A-port Chile S.A. wird die Infrastruktur des Flughafens erweitern und verbessern, um sein maximales Wachstumspotenzial auszuschöpfen und den Passagieren, Fluggesellschaften und anderen Anspruchsgruppen höchstmögliche Servicequalität zu bieten.

Die Flughafen Zürich AG hat langjährige Erfahrung im Betrieb von Flughäfen in Chile. Neben Iquique hält sie aktuell über ihre Tochtergesellschaft A-port Chile S.A. die Konzession für den internationalen Flughafen Cerro Moreno (jährlich 2.0 Mio. Passagiere), welcher die Stadt Antofagasta bedient.

Internationale Flughafenaktivitäten

Die Flughafen Zürich AG ist derzeit ausserhalb der Schweiz an sechs Flughäfen beteiligt. Nebst den brasilianischen Flughäfen in Belo Horizonte und Florianópolis ist die Zürcher Flughafenbetreiberin bei vier weiteren Flughäfen in Lateinamerika aktiv, in Bogotá, Curaçao und den zwei Regionalflughäfen in Chile.

Flughafen Zürich AG