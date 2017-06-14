Flughafen Wien veröffentlicht Maizahlen

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Im Mai 2017 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 7,5% auf 2,8 Mio. Reisende.

Kumuliert von Januar bis Mai 2017 nahm das Passagieraufkommen um 9,1% auf 11,1 Mio. Reisende zu. Auch der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 6,7% von Januar bis Mai 2017 sehr gut.

Flughafen Wien im Mai 2017: Passagierplus von 6,0% – Starker Transferzuwachs

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Mai 2017 um 6,0% gegenüber dem Mai des Vorjahres auf 2.227.839 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 4,9% und die Anzahl der Transferpassagiere um 9,3% zu. Die Flugbewegungen gingen im Mai 2017 um 0,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht zurück. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Rückgang von 5,6% im Vergleich zum Mai des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im Mai 2017 um 15,4% an, was vor allem auf die zusätzlichen Flugverbindungen nach Russland zurückzuführen ist. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 4,0%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im Mai 2017 um 4,5% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten sank um 6,5%. Nach Nordamerika stieg das Passagieraufkommen um 6,0% an, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 15,2% positiv.

Ein starkes Passagierplus gab es im Mai 2017 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 14,4%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 8,7%.

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