Flughafen Wien präsentiert September

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Beim Passagieraufkommen im September 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen leichten Rückgang von Minus 2,0% gegenüber dem Vorjahr auf 4.138.465 Passagiere.

Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im September wie erwartet deutlich um 7,5% auf 2.910.597 Reisende zurück. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im September 2026 um 12,0% auf 1.109.789 Reisende und der Flughafen Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 32,2% auf 118.079 Fluggäste. Im Zeitraum Jänner bis September 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 0,7% auf 33.111.562 Reisende zu.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,1 Mio. Passagieren (-2,0%) im September 2026

Im September 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 4.138.465 Passagiere (-2,0% zu September 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im September 2026 um 12,0% auf 1.109.789 Reisende und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark um 32,2% auf 118.079 Reisende zu.

Standort Wien: 2,9 Mio. Passagiere (-7,5%) im September 2026

Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im September 2026 2.910.597 Reisende (-7,5%).

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.238.344 (-7,9%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 660.224 (-5,4%). Die Flugbewegungen verzeichneten im September 2026 einen Rückgang auf 21.008 (-6,6%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor betrug 82,4% (-0,3%p gegenüber September 2025). Das Frachtaufkommen legte um 9,5% auf 28.180 Tonnen zu.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im September 2026 betrug nach Westeuropa 1.207.510 Reisende (-8,3% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im September 2026 insgesamt 213.239 Passagiere (-16,0%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.023 Reisende (-1,2%) und nach Afrika 26.068 (-2,2%). In die Region Naher und Mittlerer Osten reisten 57.430 (-28,0%) Passagiere. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 6,5% auf 58.272 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2026: -4,5% in Wien und +0,7% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis September 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 4,5% auf kumuliert 23.478.801 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 237.983 Tonnen (+2,0%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um +0,7% auf 33.111.562 Reisende.