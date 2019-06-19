Flughafen Wien präsentiert Maizahlen

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Im Mai 2019 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 20,1% auf 3,6 Mio. Reisende an.

Kumuliert von Jänner bis Mai 2019 nahm das Passagieraufkommen um 20,6% auf 14,4 Mio. Reisende zu. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete ein deutliches Passagierplus in den ersten fünf Monaten von 25,0% auf 11,7 Mio.

Standort Wien: Sehr starkes Wachstum bei Passagieren und Flugbewegungen

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Mai 2019 um 24,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.877.161 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm mit einem Plus von 29,5% stark zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 6,6%. Die Flugbewegungen nahmen im Mai 2019 mit plus 15,8% ebenfalls deutlich zu. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen leichten Rückgang um 1,5% im Vergleich zum Mai des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Mai 2019 um 22,4% an, nach Osteuropa nahm das Passagieraufkommen um 24,9% zu. In den Fernen Osten nahm das Passagieraufkommen im Mai 2019 um 28,8% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg um 11,9%. Nach Nordamerika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit einem Plus von 43,5% deutlich positiv und nach Afrika legte die Zahl der Passagiere um 21,5% zu.

Ein Passagierplus gab es im Mai 2019 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 4,8%. In Kosice stieg das Passagieraufkommen um 17,6%.

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