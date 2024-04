Flughafen Wien präsentiert Märzzahlen

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien erholt sich weiter von Corona, im März 2024 nutzten gut 2,2 Millionen Passagiere den Hauptstadt Flughafen Österreichs.

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien legen weiter zu: Im März 2024 stieg das Passagieraufkommen um 11,8% auf 2.875.104 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 7,6% auf 2.206.619 Reisende am Standort Wien gegenüber dem März des Vorjahres (trotz der Auswirkungen der Streiks bei Austrian Airlines Ende März).

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber März 2023 auf 1.770.125 (+12,7%) und jene der Transferpassagiere ging auf 430.492 Reisende (-9,0%) zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 16.568 Starts und Landungen (+2,8%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem März 2023 um 12,0% auf 26.026 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im März 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 761.427 Passagiere (+10,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im März 2024 insgesamt 168.212 Passagiere (+1,7%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 27.164 Reisende (+10,0%) und nach Afrika 29.589 (+12,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im März 2024 insgesamt 73.833 (-6,3%) und in den Fernen Osten 39.687 Passagiere (+4,8%).

Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im März 2024 auf 633.826 Reisende (+30,1%). Der Flughafen Kosice konnte im März 2024 das Passagieraufkommen weitgehend stabil halten und verzeichnete einen leichten Rückgang um 1,2 Prozent auf 34.659 Reisende.