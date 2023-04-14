Flughafen Wien präsentiert Märzzahlen

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien konnte im März mehr als 2 Millionen Passagiere abfertigen, das waren noch rund 13 Prozent weniger als vor dem Niveau des Jahres 2019 vor der Corona-Pandemie.

Der Flughafen Wien legt weiterhin zu: Die Passagierzahlen erhöhen sich im März 2023 mit 2.572.718 Reisenden um 62,6% in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und mit 2.050.536 Reisenden um 65,4% am Standort Wien gegenüber dem März des Vorjahres (2022). Damit beträgt das Passagieraufkommen im März 2023 in der Gruppe 89,6% und am Standort Wien 86,7% im Vergleich zu März 2019 – und liegt somit nur leicht unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.570.888 Passagiere (+58,8%) und die der Transferpassagiere auf 473.280 Passagiere (+93,1%). Die Flugbewegungen stiegen auf 16.114 Starts und Landungen (+36,6%). Das Frachtaufkommen legte gegenüber dem März 2022 um 5,6% auf 23.237 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im März 2023 stieg nach Westeuropa auf 687.452 Passagiere (+56,7% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im März 2023 insgesamt 165.387 Passagiere (+87,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 24.699 Reisende (+98,6%) und nach Afrika 26.215 (+69,0%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im März 2023 insgesamt 78.791 (+64,3%) und in den Fernen Osten 37.861 Passagiere (+359,6%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen wachsen bereits über das Vorkrisenniveau hinaus: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im März 2023 auf 487.117 Reisende (+53,8%) und liegt damit 2% über dem Vorkrisenniveau (März 2019). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 35.065 Reisende (+37,1%) zu und liegt damit 17,7% über dem Vorkrisenniveau.