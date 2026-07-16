Flughafen Wien präsentiert Junizahlen

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien konnte im Juni 2026 insgesamt 2,832 Millionen Passagiere abfertigen, das waren 5,9 Prozent weniger als im Vorjahresjuni.

Beim Passagieraufkommen im Juni 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) eine stabile Entwicklung mit einem leichten Anstieg von 0,2% auf 4.039.311 Passagiere gegenüber dem Vorjahr. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im Juni wie erwartet um 5,9% auf 2.832.434 Reisende zurück. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 16,9% auf 1.079.703 Reisende und der Flughafen Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 28,0% auf 127.174 Fluggäste. Im Zeitraum Jänner bis Juni 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 1,9% auf 19.975.392 Reisende zu.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,0 Mio. (+0,2%) Passagieren im Juni 2026

Im Juni 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 4.039.311 Passagiere (+0,2% zu Juni 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 16,9% auf 1.079.703 Reisende und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen um 28,0% auf 127.174 Reisende zu.

Standort Wien: 2,8 Mio. (-5,9%) Passagiere im Juni 2026

Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Juni 2026 2.832.434 (-5,9%) Reisende.

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.191.544 (-7,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere stieg auf 628.146 (+2,5%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Juni 2026 einen Rückgang auf 20.987 (-4,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor blieb mit 80,7% (-0,4%p gegenüber Juni 2025) recht stabil. Das Frachtaufkommen legte um 5,0% auf 27.058 Tonnen zu.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Juni 2026 betrug nach Westeuropa 1.026.195 Reisende (-2,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Juni 2026 insgesamt 224.480 Passagiere (-17,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 46.153 Reisende (+2,1%) und nach Afrika 23.989 (-11,1%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -27,2% auf 40.093 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 10,6% auf 59.831 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Juni 2026: -3,2% in Wien und +1,9% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Juni 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% auf kumuliert 14.267.744 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 154.276 Tonnen (+0,2%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 1,9% auf 19.975.392 Reisende.