Flughafen Wien präsentiert Junizahlen

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Im Mai 2023 konnte der Flughafen Wien 2,836 Millionen Passagiere abfertigen, das waren noch rund fünf Prozent weniger als vor der Krise im Mai 2019.

Der Passagieraufschwung am Flughafen Wien hält weiter an: Im Juni 2023 legten die Passagierzahlen um 19,4% auf 3.661.554 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 18,2% auf 2.836.449 Reisende am Standort Wien gegenüber dem Juni des Vorjahres (2022) zu. Damit beträgt das Passagieraufkommen im Juni 2023 in der Gruppe 97,2% und am Standort Wien 95% im Vergleich zu Juni 2019 – und liegt damit nur mehr knapp unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 2.156.112 (+21,4%) und die der Transferpassagiere auf 672.660 Reisende (+8,9%). Die Flugbewegungen stiegen auf 20.715 Starts und Landungen (+14,2%). Das Frachtaufkommen wuchs gegenüber dem Juni 2022 leicht um 2,2% auf 20.481 Tonnen.

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Juni 2023 stieg nach Westeuropa auf 990.058 Passagiere (+14,4% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Juni 2023 insgesamt 249.863 Passagiere (+11,9%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 45.906 Reisende (+20,9%) und nach Afrika 23.063 (+12,8%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Juni 2023 insgesamt 78.329 (+49,1%) und in den Fernen Osten 40.154 Passagiere (+302,1%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen wachsen bereits über das Vorkrisenniveau hinaus: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2023 auf 754.258 Reisende (+25,0%) und liegt damit 4,5% über dem Vorkrisenniveau (Juni 2019). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 70.847 Reisende (+12,2%) zu und liegt damit 14,4% über dem Vorkrisenniveau.