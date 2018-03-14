Flughafen Wien präsentiert Februarzahlen

Emirates A380 in Wien (Foto: Emirates)

Im Februar 2018 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe deutlich um 8,8% auf 1,9 Mio. Reisende.

Kumuliert von Jänner bis Februar 2018 nahm das Passagieraufkommen bei der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 6,7% auf 3,7 Mio. Reisende zu. Der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 4,2% von Jänner bis Februar 2018 ebenfalls positiv.

Flughafen Wien im Februar 2018: +6,5% beim Passagieraufkommen

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Februar um 6,5% gegenüber dem Februar des Vorjahres auf 1.483.432 Reisende stark an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 5,9% zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 9,6% an. Die Flugbewegungen entwickelten sich im Februar 2018 mit plus 1,8% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ebenfalls deutlich positiv. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Anstieg von 3,5% im Vergleich zum Februar des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im Februar 2018 um 11,0% an. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 5,2%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im Februar 2018 um 22,4% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten sank um 7,3%. Nach Nordamerika sank das Passagieraufkommen um 4,1%, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 37,8% positiv.

Ein starkes Passagierplus gab es im Februar 2018 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 18,0%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 27,6%.

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