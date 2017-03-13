Flughafen Wien präsentiert Februarzahlen

Flughafen Wien Fracht Terminal (Foto: Flughafen Wien)

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Februar um 3,2% gegenüber dem Februar des Vorjahres auf 1.392.409 Reisende an.

Die Anzahl der Lokalpassagiere stieg um 5,1% an, während die Anzahl der Transferpassagiere um 3,0% zurückging. Die Flugbewegungen sanken im Februar 2017 um 5,1% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bereinigt um den Schalttag im Vorjahr gingen die Flugbewegungen um 1,3% zurück. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien, bedingt durch das chinesische Neujahrsfest, ein Minus von 1,7% im Vergleich zum Februar des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Februar 2017 um 3,3% an und Osteuropa verzeichnete ein Minus von 0,1%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im Februar 2017 um 12,7% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten um 16,9%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen um 21,0% zurück, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 22,9% positiv.

Ein sehr starkes Passagierplus gab es im Februar 2017 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 25,2%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 7,5%.

Flughafen Wien