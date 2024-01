Flughafen Wien präsentiert Dezemberzahlen

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Die Flughafen Wien Gruppe konnte im Dezember 2023 insgesamt 2,8 Millionen Passagiere abfertigen, das entspricht einem Plus von sechzehn Prozent.

Im Dezember 2023 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen Anstieg auf 2.751.613 Reisende (+16,0% zu Dezember 2022). Damit liegt das Passagieraufkommen im Dezember 2023 in der Gruppe 7,3% unter dem Vorkrisenniveau im Dezember 2019.

Standort Wien: 2,2 Mio. Passagiere im Dezember 2023 (+13,9%)

Auch am Standort Flughafen Wien hat sich das Passagieraufkommen im Dezember 2023 gegenüber dem Vorjahr auf 2.188.686 Reisende verbessert (+13,9% zu 2022). Damit liegt das Passagieraufkommen im Dezember 2023 in Wien 11,3% unter Vorkrisenniveau (Dezember 2019).

Verkehrsentwicklung Dezember 2023 im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 1.806.440 (+16,9%), die Zahl der Transferpassagiere erhöhte sich um 1,3% auf 374.462. Die Flugbewegungen verzeichneten im Dezember 2023 einen Anstieg auf 16.490 (+9,2% zu Dezember 2022). Die Fracht bewegt sich mit 20.527 Tonnen und 2,3% leicht unter dem Vorkrisenniveau (Dezember 2019).

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Dezember 2023 stieg nach Westeuropa auf 760.587 Passagiere (+19,4% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Dezember 2023 insgesamt 178.496 Passagiere (+5,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 28.263 Passagiere (+14,2%) und nach Afrika 26.577 (-2,6%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Dezember 2023 insgesamt 65.190 Passagiere (-13,4%) und in den Fernen Osten 40.798 Passagiere (+30,9%).

Der Flughafen Malta erzielte im Dezember 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs beim Passagieraufkommen auf 529.041 Passagiere (+25,5%) und liegt damit bereits 10,8% über dem Vorkrisenniveau (2019). Der Flughafen Kosice legte auf 33.883 (+24,0%) Passagiere zu und liegt damit 35,9% über dem Wert vom Vorkrisenjahr 2019.