Flughafen Wien mit soliden Jahreszahlen 2023

S7 Airlines in Wien (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien konnte im Berichtsjahr 2023 insgesamt 29,5 Millionen Passagiere abfertigen, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Plus von 24,7 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2023 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice auf insgesamt 37.958.240 Passagiere (+26,2%). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau (2019) entspricht das einem Minus von lediglich 4,0%.

Passagierentwicklung 2023: 29,5 Mio. Passagiere am Standort Wien (+24,7%) – Flugzeugauslastung mit 80,5% höher als vor der Pandemie

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien stiegen von Jänner bis Dezember 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 24,7% auf 29.533.186 Passagiere und erreichten damit 93,3% des Vorkrisenniveaus 2019. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 28,2% auf 22.831.334 Reisende, jene der Transferpassagiere um 14,3% auf 6.620.862. Stark verbessert hat sich auch der Sitzladefaktor, also die Auslastung der Flugzeuge. Dieser stieg im Gesamtjahr 2023 auf 80,5% (+2,8 %p zu 2022) und liegt auch um 3,1 Prozentpunkte über dem Sitzladefaktor des Rekordjahres 2019. Das Frachtaufkommen sank im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 245.009 Tonnen (Luftfracht und Trucking -2,2%).

Top-Reiseziele 2023: Westeuropa London, Osteuropa Bukarest, Langstrecke Bangkok

Die beliebtesten Urlaubsdestinationen für Flugreisen ab Wien waren 2023 Antalya, Mallorca und Barcelona. Auf der Langstrecke lagen Bangkok, New York und Taipeh auf den ersten drei Plätzen. Die beliebtesten Reiseländer waren Deutschland, Spanien und Italien. Das stärkste Passagierwachstum in 2023 im Vergleich zu 2019 – dem Jahr vor der Pandemie – verzeichneten Italien, Griechenland und die Türkei.

Passagierrekorde bei den internationalen Beteiligungen

Die internationalen Beteiligungen der Flughafen-Wien-Gruppe haben im Jahr 2023 das Vorkrisenniveau sogar übertroffen. Der Flughafen Malta verzeichnete im Jahr 2023 einen Passagieranstieg auf 7.803.042 Reisende (+33,4%), das entspricht einem Plus von 6,7% im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019. Der Flughafen Kosice erreichte ein Passagierwachstum auf 622.012 Reisende (+15,2%) und liegt damit 12,0% über dem Vorkrisenniveau 2019.

Prognose für Passagierentwicklung 2024: Rund 39 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 30,0 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet der Flughafen Wien mit rund 30,0 Mio. Passagieren am Standort Wien und für die Flughafen Wien Gruppe (inkl. Malta und Kosice) mit rund 39 Mio. Reisenden.

Finanz-Guidance 2024

Der Flughafen Wien geht davon aus, bis Jahresende einen Umsatz von rund € 970 Mio., ein EBITDA von über € 390 Mio. und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von zumindest € 210 Mio. zu erreichen. Die Investitionen 2024 werden bei über € 200 Mio. erwartet.

Die aktuelle Passagier- und Finanz-Guidance erfolgt unter der Annahme, dass zu keinen weiteren geopolitischen Auswirkungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt.

Reiseerlebnis der Extraklasse: Spatenstich für die Süderweiterung am 14.2.2024

Zur Verbesserung der Servicequalität für Passagiere errichtet der Flughafen Wien die „Süderweiterung Terminal 3“: In einem Erweiterungsgebäude des Terminal 3 werden auf rund 70.000 m² komfortable Aufenthalts- und Lounge-Bereiche, zusätzliche Bus-Gates sowie zahlreiche neue Shopping- und Gastronomieflächen mit über 30 neuen Outlets entstehen. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf österreichischer Kulinarik und lokalen Marken liegen. Das neue Gebäude schafft auch eine bequeme Transferverbindung zwischen den F-, G- und D-Gates. Die zentrale Sicherheitskontrolle aus dem Terminal 3 wird künftig in der neuen Süderweiterung zu finden sein – damit entsteht mehr Aufenthaltsfläche. Der Spatenstich findet am 14.2.2024 statt, 2027 wird die neue Süderweiterung in Betrieb gehen. Passagiere erwartet dann ein neues Reiseerlebnis in modernem Ambiente.

Boom bei Betriebsansiedlungen bringt mehr als 700 Beschäftigte

2023 war ein Rekordjahr für die AirportCity: Insgesamt 20 Unternehmen mit mehr als 700 Beschäftigten haben sich am Standort angesiedelt.

EU-Norm zur schrittweisen Ökologisierung des europäischen Flugverkehrs erfordert dringenden Aktionsplan

Ab nächstem Jahr müssen zur Erfüllung der EU-Norm bereits 20.000 Tonnen Bio-Kerosin am Standort beigemengt werden, ab 2030 sind es 50.000 Tonnen jährlich und ab 2035 bereits 200.000 Tonnen. Derzeit ist keine ausreichende Produktion in Sicht. Daher ist dringend ein Aktionsplan dafür erforderlich, die Einnahmen der Flugabgabe sollten für die Förderung verwendet werden.