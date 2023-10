Flughafen Wien mit solidem September

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien konnte im September 2023 insgesamt 2,9 Millionen Passagiere abfertigen, die Zahlen liegen damit wieder fast auf dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Nach einem starken Sommer liegen die Passagierzahlen am Flughafen Wien im September nur knapp unter dem Vorkrisenniveau: Im September 2023 legten die Passagierzahlen um 12,7% auf 3.801.022 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 10,1% auf 2.919.579 Reisende am Standort Wien gegenüber dem September des Vorjahres zu. Damit liegt das Passagieraufkommen im September 2023 in der Gruppe bei 99,9% und am Standort Wien bei 98,1% des September 2019 – und damit in Wien weiterhin geringfügig unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 2.212.441 (+15,5%) und die der Transferpassagiere fiel leicht auf 702.008 Reisende (-3,5%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 20.729 Starts und Landungen (+6,3%). Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem September 2022 um 5,1% auf 20.209 Tonnen.

Details zum Passagieraufkommen

Im September 2023 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 994.705 Passagiere (+8,0% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im September 2023 insgesamt 225.877 Passagiere (+3,6%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 49.085 Reisende (+0,5%) und nach Afrika 24.852 (+26,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im September 2023 insgesamt 90.581 (+33,8%) und in den Fernen Osten 39.416 Passagiere (+101,5%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen wachsen bereits über das Vorkrisenniveau hinaus: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im September 2023 auf 812.176 Reisende (+23,3%) und liegt damit 6,5% über dem Vorkrisenniveau (September 2019). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 69.267 Reisende (+11,8%) zu und liegt damit 9,3% über dem Vorkrisenniveau.

Flughafen Wien