Flughafen Wien mit neuem Passagierrekord

Air India Dreamliner Wien (Foto: Flughafen Wien)

Am heutigen 27. Dezember 2016 wurde der 23-millionste Passagier am Flughafen Wien begrüßt.

Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, gratulierte dem Fluggast und überreichte einen Shopping-Gutschein im Wert von € 500,- sowie einen Lounge-Aufenthalt für die gesamte Familie. „Erstmals in der Airport-Geschichte wurden 23 Millionen Passagiere am Flughafen Wien abgefertigt. Nach dem passagierstärksten Monat und dem passagierstärksten Tag folgt damit nun ein weiterer Meilenstein. Wir sind daher zuversichtlich, unsere Prognose für das Jahr 2016 erreichen zu können.“, zeigt sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, erfreut.

Heute kurz nach 10.00 Uhr wurde der 23-millionste Passagier am Flughafen Wien abgefertigt. Frau Maria Schörkhuber, die nach einer kurzen Verabschiedung von ihrem Mann Erich, mit ihren Kindern Diana und Daniel auf dem Weg zu den Großeltern nach St. Petersburg war, wurde von Flughafen-Vorstand Mag. Julian Jäger herzlichst begrüßt. Dieser überreichte den glücklichen Reisenden einen Lounge-Aufenthalt für die gesamte Familie und Shopping-Gutscheine im Wert von € 500,-.

Nicht der einzige Rekord in diesem Jahr

In diesem Jahr wurden bereits zwei Rekorde am Flughafen Wien gesetzt. Der passagierstärkste Monat Juli ging mit rund 2,4 Mio. Passagieren in die Geschichte des Airports ein. Ein weiterer Rekord konnte mit 89.361 abgefertigten Passagieren am 16. September 2016 verzeichnet werden. Für das Gesamtjahr 2016 rechnet man mit einem Passagieraufkommen von über 23 Mio. Reisenden.

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