Flughafen Wien lanciert VIE COOL HANDLING

Mit VIE COOL HANDLING bietet der Flughafen Wien eine innovative Lösung für den Transport von temperatursensiblen Produkten in der Luftfracht an.

Der Flughafen Wien bietet mit COOL HANDLING ein neues, innovatives Konzept zum Transport von temperatursensiblen Waren in der Luftfracht. Besonderes Herzstück dabei sind vier neue maßgeschneiderte Kühltrailer, mit denen temperatursensible Luftfracht künftig am Flughafen-Vorfeld noch besser transportiert werden kann. Waren können dabei durchgängig und ohne Unterbrechung der Kühlkette in Temperaturbandbreiten von -20° Celsius bis +29° Celsius am Flughafen umgeschlagen werden. Entwickelt wurden die Kühltrailer vom Flughafen Wien gemeinsam mit einem renommierten österreichischen Fahrzeugtechnik-Unternehmen. Mit VIE COOL HANDLING und den neuen Kühltrailern ist eine sichere Kühlkette in der Luftfracht gewährleistet, damit die Produkte in bester Qualität am Ziel ankommen.

Mit dem VIE COOL HANDLING-Konzept bietet der Flughafen Wien eine neue und innovative Lösung für den Transport von temperatursensiblen Waren. Im Mittelpunkt steht dabei die Gewährleistung einer sicheren und verlässlichen Kühlkette in der Luftfracht. Gemeinsam mit einem renommierten österreichischen Fahrzeugtechnik-Unternehmen hat der Flughafen Wien neue Kühltrailer entwickelt, die speziell an die Anforderungen der Kunden angepasst wurden und damit eine noch bessere Qualität bei Kühltransporten in der Luftfracht bieten.

Eigens für den Einsatz am Flughafen entwickelt

Jeder Kühltrailer hat ein Volumen von 22 Kubikmeter und kann mit Standard-Containern, Paletten oder loser Fracht problemlos beladen werden. Das eingebaute Kühlaggregat kann sowohl mit Diesel als auch elektronisch betrieben werden. Es sorgt so für einen sicheren Temperaturgrad während der Bereitstellung und des Transports am Vorfeld. Damit ist sichergestellt, dass die Einhaltung der Kühlkette auch bei extremen Wetterverhältnissen am Vorfeld gewährleistet ist.

Kalt oder warm: Die richtige Temperatur ist wesentlich

Bei einer rundum perfekten Kühlung haben alle Beteiligten der Supply Chain hohe Ansprüche, denn die Einhaltung der Kühlkette muss immer gewährleistet sein. Dazu gibt es zahlreiche internationale Richtlinien und Standards, die eingehalten werden müssen. Daher ist die Temperatur der Kühltrailer individuell verstellbar und kann somit an jedes Produkt angepasst werden, die Bandbreite reicht von -20° Celsius bis +29° Celsius. Bei temperatursensiblen Produkten, die über den Flughafen Wien transportiert werden, handelt es sich meistens um Lebensmittel, Pflanzen wie auch medizinische Waren, für die entsprechend der Anforderungen der Kunden meistens Temperaturen zwischen +2 bis +8 sowie +15 bis +25 Grad benötigt werden.

Fracht am Flughafen Wien

Abgewickelt wird der Frachtumschlag am Flughafen Wien zum Großteil durch die Abteilung Cargo Handling Service. Im Air Cargo Center wurden im Jahr 2016 über 280.000 Tonnen Fracht abgewickelt, was einem Anstieg von rund 4% entspricht. Bis Ende 2017 wird das Luftfrachtzentrum am Wiener Airport um rund 15.000 m² vergrößert. Mit einer geringen Umschlagszeit und der direkten Anbindung an die Autobahn und dem Vorfeld ist der Flughafen Wien ein leistungsfähiger Partner für Fracht- und Logistikdienstleistungen. Strategisch hat sich der Flughafen Wien im Frachtbereich vor allem erfolgreich als Gateway zwischen Asien, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Osteuropa etabliert.

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