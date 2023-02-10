Flughafen Wien fertigte mehr Pharma ab

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Das Vienna Airport Pharma Handling Center (VPHC) des Flughafen Wien hat 2022 im Vergleich zum Vorjahr seine Gesamttonnage um 64 Prozent erhöht.

Mit der Abfertigung von mehr als 3.600 Tonnen Pharmazeutika, Biotechprodukten und weiteren temperatursensitiven Gütern wurde ein Zuwachs von über 1.400 Tonnen verzeichnet. Die hochmoderne Spezialeinrichtung festigt mit dem erneuten Umschlag einer Rekordtonnage den Flughafen Wien weiter als relevanten Pharmahub für Zentral- und Osteuropa.

Insbesondere seit der Coronakrise deckt das VPHC am Flughafen Wien eine stark angestiegene Nachfrage bei der Abfertigung von temperatursensitiven Pharmazeutika ab. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 hat der Flughafen Wien seine Pharma-Tonnagen 2022 um rund 173 Prozent erhöht. Zusätzlich zu den anhaltenden Unwägbarkeiten im internationalen Schiffsverkehr treibt auch die Internationalisierung der Pharma- und Biotech-Industrie den Bedarf an, die zeiteiligen und fragilen Güter mit Flugzeugen sicher zu transportieren.

Für eine Fortsetzung des Trends steigender Pharma-Transporte ist das GDP-zertifizierte VPHC gut aufgestellt. Eine höchstmoderne Ausstattung, streng optimierte Prozesse und ein spezielles Pharma-Team garantieren sowohl bei der Abfertigung als auch Lagerung die Einhaltung exakter Temperaturvorgaben. Zwei großflächige Kühlhäuser bieten Lagermöglichkeiten für die Temperaturbereiche von 2 bis 8 Grad Celsius (150 Quadratmeter) sowie 15 bis 25 Grad (1.600 Quadratmeter). Hierbei garantiert mobiles Kühlequipment eine sichere Verbindung von Luft- und Landseite. Im Verbund mit sensibler Sensorik überwacht ein umfassendes System zur Temperaturüberwachung die Lieferkette und dokumentiert diese lückenlos. Dank des eng getakteten Roadfeeder-Netzwerks und Wiens zentraler Lage ist eine schnelle Weiterverteilung über das dichte Straßennetz Europas möglich. Binnen 36 Stunden können auf dem Landweg 23 Länder erreicht werden.

Als diesjähriger Gastgeber der Konferenz „FlyPharma Europe“ unterstreicht der Flughafen Wien seinen Status als globales Pharma-Drehkreuz. Vom 9. bis zum 11. Oktober 2023 versammelt die Veranstaltung zahlreiche internationale Pharmaunternehmen, Spediteure und Fluglinien am Wiener Flughafen. Zentrale Akteure für Liefer- und Wertschöpfungsketten im Bereich Medikamente und Luftfracht tauschen sich hierbei über Technologien, Regularien, Zusammenarbeit und Trends aus.

„Die erneute Rekordtonnage des Vienna Airport Pharma Handling Center zeigt, dass der Flughafen Wien ein unverzichtbarer und führender Pharmahub für Zentral- und Osteuropa ist. Zeitgleich unterstreicht dies die hohe Qualität der Abfertigung im VPHC. Dem zunehmend international agierenden Pharmasektor schaffen wir hier wichtige und allen voran sichere Zugänge zu den oftmals lebensrettenden Kühlketten. Mit hochmodernder Ausstattung, GDP-Zertifizierung und optimierten Prozessen ermöglicht das VPHC dabei eine zuverlässige und zügige Abfertigung und ist auch für die zukünftig steigende Nachfrage bestens gerüstet“, sagt Michael Zach, Vice President Sales, Finance & Cargo, Ground Handling & Cargo Operations des Flughafens Wien.

Flughafen Wien