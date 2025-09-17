Flughafen Stuttgart zieht Ferienbilanz

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Seit dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg Ende Juli sind über 1,6 Millionen Fluggäste am Flughafen Stuttgart gestartet oder gelandet.

Spitzenreiter unter den beliebtesten Urlaubszielen waren diesmal Istanbul, Palma de Mallorca und Antalya. Auch bei hohem Passagieraufkommen haben in den vergangenen Wochen alle Abläufe im Terminal und auf dem Vorfeld gut funktioniert.

Zum Ende der Ferien steht heute am Freitag, 12.09.2025 der verkehrsreichste Tag des Jahres an: Mit 285 Starts und Landungen ist dies der Tag mit den meisten Flugbewegungen der vergangenen fünf Jahre. Auch im September und Oktober bleibt es weiterhin lebhaft am STR: Viele Fluggäste bevorzugen die Nachsaison zum Verreisen, zusätzlich sind auch Geschäftsreisende wieder vermehrt unterwegs.

