Flughafen Stuttgart spendet für guten Zweck

Der Flughafen Stuttgart hat die Einnahmen aus einer Kofferversteigerung an einen guten Zweck gespendet und unterstreicht damit sein soziales Engagement.

Zum Unternehmensjubiläum der Flughafengesellschaft („100 Jahre Flughafen Stuttgart“) organsierte der Airport vor Kurzem eine große Kofferversteigerung, bei der unter Leitung des Stuttgarter Auktionshauses Eppli 100 Gepäckstücke unter den Hammer kamen. Die Aktion erbrachte einen Erlös von 50.000 Euro, den der Flughafen nun je zur Hälfte an die Fildertafel und den Verein Frauen helfen Frauen Filder e.V. übergab.

Ulrich Heppe, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH, sagte dazu:

Wir unterstützen schon seit langem aus Überzeugung die Arbeit dieser beiden Einrichtungen. Beide leisten ein wichtiges soziales Engagement und helfen Menschen im unmittelbaren Umfeld des Flughafens – das liegt uns als fairport am Herzen. Unser Dank geht an die vielen Menschen, die bei der Kofferversteigerung großzügig mitgeboten haben und so diese Spende erst ermöglicht haben.