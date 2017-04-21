Flughafen Stuttgart setzt auf Elektrofahrzeuge

Flughafen Stuttgart Elektrobus (Foto: Flughafen Stuttgart)

Der Flughafen Stuttgart treibt sein E-Ziel auf dem Vorfeld weiter voran.

Auf der Hannover Messe in der kommenden Woche wird der Flughafen Stuttgart seinen jüngsten Zuwachs präsentieren, einen Elektro-Gepäckschlepper mit Lithium-Ionen-Batterie. In Punkto Elektromobilität nimmt die Flughafen Stuttgart GmbH eine Vorreiterrolle unter den Airportbetreibern ein. Noch 2017 wird der Passagier- und Gepäcktransport auf dem Vorfeld komplett auf leise und abgasfreie Elektroantriebe umgestellt.

Bereits jetzt sind dort 25 Elektrofahrzeuge im Einsatz. In den nächsten drei Jahren soll die Elektroflotte um rund 40 weitere Abfertigungsfahrzeuge wie Passagierbusse, Gepäck- und Frachtschlepper, Förderbänder und Pushback-Fahrzeuge erweitert werden. Dieses Ziel verfolgt der Flughafen in Zusammenarbeit mit dem Abfertigungsdienstleister Losch Airport Service GmbH und dem Öko-Institut e.V. mit dem Projekt scale-up!. Dabei wird untersucht, wie sich die Beschaffung von Vorfeldfahrzeugen mit elektrischen Antrieben von ihrer Produktion über die Energieversorgung bis hin zur Entsorgung der Batterie auf Umwelt und Wirtschaftlichkeit auswirken.

Den Elektro-Schlepper des Flughafens gibt es im Baden-Württemberg Pavillon der Hannover Messe 2017 zu sehen. Der Gemeinschaftsstand (H71) befindet sich in der MobiliTec Area der Leitmesse ENERGY (Halle 27).

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