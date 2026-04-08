Flughafen Stuttgart präsentiert statistischen Jahresbericht

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Der Statistische Jahresbericht 2025 der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) ist jetzt auf der Website des Flughafens einsehbar und zum Download bereit.

Auf rund 60 Seiten finden sich zahlreiche Angaben und grafische Übersichten, mit denen sich ein detailliertes Bild von der Entwicklung des Flugverkehrs am STR im vergangenen Jahr zeichnen lässt. An welchem Tag im Jahr 2025 gab es die meisten Starts und Landungen? Wie viele Passagiere sind übers Jahr zu welchen Zielen geflogen? Welches Fluggerät setzen die Airlines vorwiegend ein? Wie hat sich die Zahl der Flugbewegungen über einen längeren Zeitraum entwickelt? Dies alles und noch vieles mehr findet sich genau aufgeschlüsselt im neuen Jahresbericht. Dieser steht auf der Website des Airports in der Mediathek des Newsrooms zum Download bereit.

Link zum statistischem Jahresbericht 2025 Flughafen Stuttgart