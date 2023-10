Flughafen Stuttgart präsentiert Winterflugplan

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

64 abwechslungsreiche Ziele bietet der neue Winterflugplan ab dem Flughafen Stuttgart. 28 Fluggesellschaften fliegen regelmässig ab Stuttgart.

Mit dem Beginn der Winterzeit am Sonntag, 29. Oktober 2023, stellen die Airlines ihr Angebot auf den Winterflugplan um. In Stuttgart starten dann 28 Airlines regelmäßig zu 64 Zielen in 26 Ländern. Mit rund 22.000 geplanten Starts und Landungen gibt es circa 15 Prozent mehr Flugbewegungen als im vergangenen Winter.

Von Stuttgart in die Sonne

Erstmals im Programm ist die Verbindung von Eurowings nach Dubai, die jeweils sonntags und donnerstags bedient wird. Daneben hat Eurowings weitere Urlaubsdestinationen im Angebot wie das marokkanische Agadir, Athen, Barcelona oder Fuerteventura. Auch das tunesische Monastir und die albanische Hauptstadt Tirana werden von Eurowings angeflogen. Die spanische Airline Volotea steuert im Winter zusätzlich zu ihrem Ziel Bordeaux auch Nantes in der Bretagne an. Marsa Alam am Roten Meer mit seinen Sandstränden und Korallenriffen wird sowohl von Air Cairo als auch von der Charterfluggesellschaft Freebird angeboten.

Wen es in den Norden zieht, kommt mit Eurowings in die schwedische Hauptstadt Stockholm. Die rumänische Hauptstadt Bukarest wird ebenfalls von Eurowings angesteuert, die rumänische Airline Dan Air fliegt Brasov an.

Ganzjährige Konnektivität gesichert

Neben vielen europäischen Zielen werden wichtige Hubflughäfen wie Amsterdam, Istanbul, London, Paris Warschau, Wien und Zürich auch im Winter regelmäßig angeflogen. Umsteigeverbindungen sichern die weltweite Konnektivität des Landesairports.

Der Winterflugplan gilt bis zur Zeitumstellung im Frühjahr am Sonntag, 31. März 2024. Dann beginnt der Sommerflugplan, unter anderem wieder mit Nonstopflügen der Delta Air Lines nach Atlanta und einer neuen Island-Verbindung der Eurowings.

