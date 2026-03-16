Flughafen Stuttgart präsentiert Sommerflugplan

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Mit der Umstellung auf Sommerzeit beginnt am Sonntag, 29. März 2026 am STR der Sommerflugplan. Nach vorläufigem Stand fliegen über 30 Airlines zu 120 Zielen in 38 Ländern.

Die am meisten gefragten Urlaubsländer sind auch in diesem Jahr unverändert die Türkei, Spanien und Griechenland. Istanbul, Palma de Mallorca und Antalya bleiben die beliebtesten Urlaubsdestinationen. Bis zum Ende des Sommerflugplans am Samstag, 24. Oktober 2026 sind nach aktuellem Stand rund 50.000 Flüge geplant, knapp vier Prozent weniger als im Vorjahr.

Größte Fluggesellschaft am Landesflughafen bleibt Eurowings mit 80 Flugzielen, darunter Highlights wie Dublin und Stockholm, neben vielen Zielen rund ums Mittelmeer wie Alicante, Cagliari oder Palermo. Neu im Programm hat die Eurowings neben Marrakesch nun auch London-Gatwick, das neben London-Heathrow sechs Mal pro Woche angeflogen wird. Ebenfalls im Plan stehen beliebte Ziele wie Edinburgh, Tiflis, Tivat oder Krakau. Auf vielen Strecken nach Italien und Spanien werden mehr Flüge als noch im Vorjahr angeboten, so dass Reisende bei der Buchung große Auswahl haben.

Mit der Fluggesellschaft TUIfly geht es schon ab Ende März nach Heraklion oder Rhodos. Neben vielen Destinationen wie Teneriffa, Lanzarote oder Menorca hat die TUIfly auch Djerba, die Insel Kos oder die kapverdischen Inseln Sal und Boa Vista im Programm. Neu am STR ist Croatia Airlines, die zweimal pro Woche Dubrovnik ansteuert. Air Serbia bietet bis zu fünf Mal wöchentlich die Strecke nach Belgrad an. Mit der SAS Scandinavian Airlines geht es mehrmals täglich nach Kopenhagen und in den Sommerferien nach Oslo. Die Fluggesellschaft Wizz Air verstärkt ihr Angebot nach Budapest, Cluj, Skopje, Sofia und Tirana. Neu im Programm ist dreimal wöchentlich Chişinău. Weil am Basel Airport vom 15.04. bis zum 20.05.2026 die Start- und Landebahn saniert wird, verlagert Wizz Air temporär ihre Flüge von dort an den STR. So kommen in diesem Zeitraum außerdem Verbindungen nach Banja Luka, Krakau, Niš, Ohrid, Tuzla und Warschau-Modlin zum Angebot dazu.

Wichtige Umsteigehubs und weltweite Verbindungen

Neben europäischen Verbindungen und vielen Ferienzielen werden wichtige Umsteigehubs wie Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, München, Warschau, Wien oder Zürich auch im Sommerflugplan mehrmals täglich angeflogen. Damit ist der Landesflughafen an die weltweiten Streckennetze der Airlines angebunden, die dort ihre jeweilige Basis haben.

Flughafen Stuttgart