Flughafen Stuttgart mit Gewinn

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Der Flughafen Stuttgart konnte im Geschäftsjahr 2026 einen kleinen Gewinn von 2,6 Millionen Euro erwirtschaften.

Die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) hat ihr Unternehmensergebnis für das Geschäftsjahr 2025 vorgestellt. Bei einem Umsatz von 290,8 Mio. Euro lag das Ergebnis bei 2,1 Millionen Euro (2024: - 6,1 Mio. Euro). Die Zahl der Passagiere stieg auf 9,6 Millionen Fluggäste (+ 4,8 Prozent). Dabei wurden 95.765 Flugbewegungen gezählt (+ 4,3 Prozent). Im Jahr 2025 flogen 39 Airlines zu 124 Zielen in 40 Ländern.

Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH: „2025 sind wir erstmalig seit 2019 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt – ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Dass uns das gelungen ist, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dieser positive Trend wird im Jahr 2026 aller Voraussicht nach aber nicht anhalten. Die aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen dämpfen die Nachfrage nach Flugreisen. Wir werden uns auf diese Herausforderungen einstellen, um langfristig profitabel zu bleiben.“

Carsten Poralla, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH: „Geschäftserfolg und Nachhaltigkeit sind für uns untrennbar miteinander verbunden. Auch angesichts schwieriger Umstände halten wir an unserer Klimastrategie STRzero mit dem Zieljahr 2040 fest. Der STR muss als moderner und leistungsfähiger Airport zukünftigen Herausforderungen gerecht werden, ab dem Jahr 2040 wollen wir netto-treibhausgasneutral sein. Die energetische Modernisierung der Terminalanlage bleibt dabei ein zentraler Baustein für die Zukunftsfähigkeit des Landesflughafens. Dank unserer modularen Planung können wir Zeitplan und Umfang flexibel an die neuen Entwicklungen anpassen. Nicht zu investieren ist keine Option,“ so Poralla.

Im Jahr 2026 wird ein moderater Rückgang der Passagierzahlen auf 9,4 Millionen Fluggäste erwartet.