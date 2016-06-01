Flughafen Stuttgart informiert an Ausbildungsmesse

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Freitag den, 03. Juni 2016, können sich junge Leute auf der Ausbildungsmesse „Drehkreuz“ am Flughafen über Ausbildungsmöglichkeiten rund um den Flughafen informieren.

Von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr präsentiert der Flughafen im Terminal 1, Anhang West, verschiedene Unternehmen auf dem Airport-Campus, bei denen man ins Berufsleben starten kann.

Mit dabei sind unter anderen die Lufthansa Technik AG, die Turkish Airlines, der Flughafenfriseur oder eine Rechtsanwaltskanzlei. Viele Dienstleister und Logistiker wie Reiseveranstalter, Hotels und Speditionen sind ebenfalls vor Ort und natürlich auch Behörden wie der Zoll oder die Bundespolizei. Wer sich also für Berufsbilder von Kfz-Mechatronik über Bankettkoordinator bis hin zu Servicekaufleuten im Luftverkehr interessiert, ist hier an der richtigen Stelle. Wer mag, kann sich vor Ort an einem Auswahltest versuchen oder sich informieren, worauf es in einem Vorstellungsgespräch ankommt. An vielen Ständen geben Auszubildende selbst Auskunft zu Fragen und viele Infos aus erster Hand.

Tipp: Mehr Veranstaltungstipps gibt es im Veranstaltungskalender

Den ganzen Nachmittag über gibt es Gelegenheit, sich Arbeitsplätze vor Ort anzuschauen, sowohl auf dem Gelände des Flughafens als auch bei der Landesmesse direkt nebenan. So bekommt man zum Beispiel Einblicke in die Arbeit eines 4-Sterne-Hotels, eines Reisebüros oder eines Luftfrachtexperten, aber auch Ausflüge in die Ausbildungswerkstätten der Flughafengesellschaft stehen auf dem Programm. Dazu gibt es Vorträge und Tipps, worauf bei einer guten Bewerbung zu achten ist.

Neben klassischen Ausbildungen haben verschiedene Unternehmen auch Angebote für duale Studiengänge, in denen man einen Abschluss als Bachelor machen kann.

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