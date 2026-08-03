Flughafen Stuttgart gehört zu den sichersten

Boeing 747-8F startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Flughafencheck der Pilotenvereinigung VC Cockpit zeigt, dass der Flughafen Stuttgart unter den sichersten Flughäfen liegt.

Bei dem jährlichen Flughafencheck des Pilotenverbands Vereinigung Cockpit e.V. hat der Flughafen Stuttgart erneut sehr gut abgeschnitten. Mit der Note 1,52 erreicht der Landesflughafen einen Platz in der Spitzengruppe. Stuttgart gehört damit aus Sicht des Pilotenverbands zu den sichersten Flughäfen in Deutschland.

Die Vereinigung Cockpit e.V. bewertet bereits seit den siebziger Jahren die für die Flugsicherheit relevante technische Airport-Ausstattung. Dazu zählen An- und Abflugverfahren, Start- und Landebahnen, Parkpositionen und Rollbahnen. Die Kriterien der Piloten orientieren sich an den Vorgaben verschiedener Organisationen wie z.B. der International Civil Aviation Association (ICAO), sie gehen dabei teilweise noch über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.