Flughafen Stuttgart erwartet starken Ferienverkehr

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Zum Start der Sommerferien in Baden Württemberg am Donnerstag, 28. Juli 2016, wird es am Flughafen Stuttgart sehr lebhaft.

Viele Reisende treten ihren Urlaub gleich zum Beginn der Ferien an. Nach vorläufigen Planungen ist bereits der Freitag, 29. Juli, mit 346 angemeldeten Starts und Landungen der verkehrsreichste Tag zu Ferienbeginn.

Für einen entspannten Start in den Urlaub sollten Passagiere und Zubringer für Anfahrt und Check-In ausreichende Zeitpuffer einplanen – besonders wenn viel Gepäck oder auch extra Sperrgepäck aufzugeben ist. Reisende, die in den nächsten Wochen mit dem Auto über die B27 kommen, sollten sich unbedingt vorab über die dort laufenden Bauarbeiten zur Fahrbahnsanierung informieren. Wer mit dem Auto zum Flughafen kommt, sollte frühzeitig einen Parkplatz ansteuern und dabei den Hinweisen des Parkleitsystems folgen. Zur Sicherheit sollte etwas Fußweg bis zum Check-In einkalkuliert werden. Am Terminal stehen dann kostenlose Kofferkulis zur Verfügung, die mit einer Pfandmünze (1 Euro oder 50 Cent) benutzt werden können.

Die Vorschriften für Handgepäck sind unverändert gültig. Getränke und Flüssigkeiten wie Deos, Lotionen und verschiedene Kosmetika sind im Handgepäck nur erlaubt, wenn das Behältnis höchstens 100 ml fasst. Fluggäste müssen diese Dinge in einem wieder verschließbaren 1-Liter-Klarsichtbeutel an der Kontrolle vorlegen. Passende Beutel können direkt vor der Kontrolle für einen Euro aus Automaten gezogen werden. Alles, was nach der Sicherheitskontrolle in den Travel Value oder Duty Free Shops gekauft wird, ist bereits kontrolliert und darf in die Flugzeugkabine mitgenommen werden.

Wenn an der Sicherheitskontrolle noch etwas beanstandet wird, kann man die unzulässigen Dinge kostenlos entsorgen oder gegen eine Gebühr von 6.50 Euro bis zu sechs Wochen auf der Wache des Flughafens neben dem Terminal 1 aufbewahren lassen.

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