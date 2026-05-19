Flughafen Stuttgart erwartet Reisewelle über Pfingsten

Flughafen Stuttgart Take Off Eurowings (Foto: Flughafen Stuttgart)

Zum Start der Pfingstferien in Baden-Württemberg rechnet der Flughafen Stuttgart mit lebhaftem Betrieb in den Terminals.

Für den Zeitraum von Freitag, 22. Mai 2026, bis Sonntag, 07. Juni 2026, sind nach vorläufigem Stand rund 3.800 Passagierflüge geplant. Der verkehrsreichste Tag ist Freitag, der 22. Mai 2026, mit 260 angemeldeten Starts und Landungen. In den zwei Ferienwochen werden mehr als 500.000 Fluggäste erwartet.

Bei den Reisezielen liegt Palma de Mallorca mit über 300 geplanten Flugbewegungen an der Spitze, dicht gefolgt von Istanbul und Antalya. Auch andere klassische Sommerziele wie Barcelona, Izmir oder Thessaloniki sind stark nachgefragt. Pünktlich zum Ferienstart nimmt die Croatia Airlines ihre neue Verbindung nach Dubrovnik auf.

Rechtzeitig da sein – entspannt abheben

Die Check-in-Schalter öffnen während der gesamten Sommersaison bereits ab 3:45 Uhr. Wer mag, kann vorab online einchecken und vor Ort die Self-Bag-Drop-Automaten zur Gepäckaufgabe nutzen. Passagieren wird empfohlen, mindestens zwei, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Airport zu sein. Besonders in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag kann es an den Sicherheitskontrollen zu Wartezeiten kommen. Die Bundespolizei rät, sich spätestens 90 Minuten vor Abflug an den Kontrollstellen einzufinden.

Startklar bei Sicherheitskontrolle und Ausreise

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann an der Smart Lane kostenlos ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Die Buchung ist ab 72 Stunden vor Abflug über die Website möglich – für bis zu fünf Personen. Zum gewählten Zeitpunkt geht es dann direkt zur ausgeschilderten Smart Lane/ Terminal 2. Reisende aus Drittstaaten (Nicht-EU-Angehörige) sollten die neuen Abläufe und Bestimmungen des EU-Ein- und Ausreisesystems (EES / Entry Exit System) beachten und dafür etwas Zeit einplanen.

Höflich und respektvoll bleiben

Pünktlich zum Ferienbeginn erinnern kurze Videoclips auf den Screens im Terminal daran, auch in stressigen Momenten höflich miteinander umzugehen. Mit Geduld und Rücksicht läuft es für alle am besten, so der Appell an die Passagiere und Besucher.

Flughafen Stuttgart