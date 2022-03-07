Flughafen Stuttgart Hilfsgüter für die Ukraine

Flughafen Stuttgart Hilfsgüter für Ukraine (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Freitag, 04. März 2022, starteten am Landesflughafen Stuttgart drei Flüge mit Hilfsgütern für die Ukraine.

Drei Frachtmaschinen des Typs Antonov An-32P transportierten dringend benötigtes Material für Feuerwehren und Katastrophenschutz in das Krisengebiet. Organisiert wurde die Aktion von der Feuerwehr Fellbach (Landkreis Rems-Murr), die in einer landesweiten Aktion Hilfsgüter aus ganz Baden-Württemberg beschafft hatte.

Winfried Hermann MdL, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, sagte anlässlich der Flüge:„Das ist ein großartiges, solidarisches Engagement. Das zeigt, dass wir an der Seite der Menschen in der Ukraine stehen." Um die Aktion zu unterstützen hat der Flughafen in Abstimmung mit dem baden-württembergischen Verkehrsministerium die sonst üblichen Lande- und Abfertigungsentgelte erlassen.

Verladen wurden unter anderem Pumpen, Starkstromgeneratoren und ein Löschroboter für Spezialeinsätze und andere Materialien zur Brandbekämpfung und Personenrettung.