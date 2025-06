Flughafen Stuttgart: Mehr als 4.300 Flüge in den Pfingstferien 2025

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Zum Start der Pfingstferien in Baden-Württemberg rechnet der Flughafen Stuttgart mit einem deutlichen Anstieg des Passagieraufkommens.

Für den Zeitraum von Freitag, 6. Juni, bis Sonntag, 22. Juni 2025, sind insgesamt 4.329 Passagierflüge geplant. Der verkehrsreichste Tag ist Freitag, 6. Juni, mit 283 Starts und Landungen. Insgesamt sind in den zwei Ferienwochen rund 720.000 Sitzplätze im Angebot.

Neue Flugverbindungen – Antalya bleibt Spitzenreiter

Bei den Reisezielen liegt Antalya mit 327 Flugbewegungen an der Spitze, gefolgt von Istanbul (292 Flüge) und Palma de Mallorca (286 Flüge). Auch andere klassische Sommerziele wie Heraklion, Barcelona und Hurghada sind stark nachgefragt. Rechtzeitig zu den Pfingstferien starten mehrere neue Strecken ab Stuttgart in Richtung Türkei und den Mittelmeerraum:

Bursa (YEI) mit SunExpress

Balikesir-Edremit (EDO) mit SunExpress

Ordu-Giresun (OGU) mit SunExpress

Malta (MLA) mit Eurowings

Mostar (OMO) mit Eurowings

Rechtzeitig da sein – entspannt abheben

Die Check-in-Schalter öffnen während der gesamten Sommersaison bereits ab 3:45 Uhr. Wer möchte, kann vorab online einchecken und vor Ort die Self-Bag-Drop-Automaten zur Gepäckaufgabe nutzen. Passagieren wird empfohlen, mindestens zwei, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Airport zu sein. Besonders in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag kann es an den Sicherheitskontrollen zu Wartezeiten kommen. Die Bundespolizei rät, sich spätestens 90 Minuten vor Abflug an den Kontrollstellen einzufinden.

Kein Stress an der Sicherheitskontrolle

Wer Wartezeiten verkürzen möchte, kann kostenlos ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Die Buchung ist ab 72 Stunden vor Abflug über die Website möglich – für bis zu fünf Personen. Zum gewählten Zeitpunkt geht es dann direkt zur ausgeschilderten Smart Lane in Terminal 2.

Anreise und Parken

Der Flughafen ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wer sich mit dem Auto bringen lässt, kann die Kiss & Fly-Zone direkt vor dem Terminal nutzen: Dort ist ein kostenfreier Halt von bis zu acht Minuten möglich. Für Passagiere, die mindestens sieben Tage verreisen, bietet APCOA ein Pfingst-Special zur Parkplatzreservierung an. Auf dem Parkplatz P0 bleibt die erste Stunde weiterhin kostenfrei.

Flughafen Stuttgart