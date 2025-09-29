Flughafen San Diego setzt auf SITA-Kioske

Flughafen San Diego setzt auf SITA-Kioske am Flughafen San Diego im Terminal 1 (Foto: SITA)

Self-Service-Kioske, biometrische Face Pods, dynamische Beschilderung und Wartezeitanzeigen von SITA sorgen am Terminal 1 vom San Diego International Airport für reibungslosere Reisen.

Mit der steigenden Nachfrage nach Flugreisen stehen Flughäfen in den USA vor der Herausforderung, mehr Passagiere zu bewältigen und gleichzeitig stressfreie Reisen zu ermöglichen. Das brandneue Terminal 1 des San Diego International Airport (SAN) begegnet dieser Herausforderung mit einem optimierten „Curb-to-Gate“-Erlebnis, das durch eine umfassende Palette von SITA-Technologien ermöglicht wird.

Die neue Einrichtung mit 30 Gates auf über 11 Hektar Fläche umfasst SITA CUPPS (Common Use Passenger Processing)-Ausrüstung an Check-in-Schaltern und Boarding-Gates, 66 SelfService-Kioske des Typs TS6, US Exit Biometric Face Pods an ausgewählten Gates sowie das System SITA Airport Vision für Fluginformationsanzeigen im gesamten Terminal. Dynamische elektronische Beschilderung, betrieben durch Airport Vision, leitet Passagiere in Echtzeit zu den Schaltern der Fluggesellschaften, während die Integration mit Sensoren von Drittanbietern minutengenaue Sicherheitswartezeiten anzeigt, bevor Passagiere die Kontrolle betreten.

Im Eingangsbereich ermöglichen Kioske und Check-in-Schalter mit gemeinsamer Nutzung jeder Fluggesellschaft, jeden Passagier im gesamten neuen Terminal zu bedienen. Diese Flexibilität ist besonders wichtig für den Verkehr von Southwest Airlines, der mehr als die Hälfte des Start- und Landebetriebs von SAN ausmacht. Im Inneren stellt die modulare, gemeinsam genutzte Plattform sicher, dass Fluggesellschaften Flüge oder Schalter problemlos verschieben können, wenn die Nachfrage schwankt.

Über die Vorteile für Passagiere hinaus zeigt das Projekt, wie Flughäfen zunehmend „für Technologie designen“. Bereits in der frühen Entwurfsphase arbeitete SITA mit den Baupartnern Turner-Flatiron und Rosendin Electric zusammen, um kritische Passagiersysteme zu integrieren. Diese Zusammenarbeit trug dazu bei, Risiken zu reduzieren und sicherzustellen, dass das Terminal trotz Umfang und Komplexität des 3-Milliarden-Dollar-Neubaus termingerecht und innerhalb des geplanten Budgets eröffnet wurde.

„In ganz Nordamerika stehen Flughäfen unter Druck, ihre Kapazitäten zu erweitern und gleichzeitig die Reise der Passagiere reibungslos und zuverlässig zu gestalten“, sagte Shawn Gregor, President Americas bei SITA. „Terminal 1 in San Diego zeigt, was möglich ist, wenn Technologie von Grund auf integriert wird. Von der Flexibilität der gemeinsamen Nutzung über Echtzeitinformationen bis hin zu Biometrie bestand unsere Aufgabe darin, dem Flughafen zu helfen, Passagiere effizienter zu bewegen und gleichzeitig das Bauteam bei der Umsetzung dieses bedeutenden Projekts zu unterstützen.“

„Die Partnerschaft mit SITA stellte sicher, dass unser neues Terminal ein nahtloses und innovatives Erlebnis für unsere Passagiere bietet“, sagte Jessica Bishop, Director of Information and Technology Services am San Diego International Airport. „Ihre Systeme geben uns die Flexibilität, uns in Echtzeit anzupassen, und ihre Zusammenarbeit während der gesamten Bauphase half uns, dieses Weltklasse-Terminal termingerecht zu eröffnen.“

Die Eröffnung von Terminal 1 markiert eine neue Ära für den San Diego International Airport – mit einem modernen, flexiblen und passagierfreundlichen Erlebnis, das von SITAs bewährten Technologien und langjähriger Branchenerfahrung getragen wird.

SITA