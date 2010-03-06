Flughafen Salzburg erhält neuen Tower

Nach 40 Jahren erhält der Flughafen Salzburg einen neuen Tower, der voraussichtlich bis Ende 2012 vollständig in Betrieb sein wird.

Die alte Tower Anlage entspreche nicht mehr den technischen und baulichen Standards einer zeitgemäßen Flughafenkontrolle, teilte die Flughafenbetreiberin zusammen mit der österreichischen Flugsicherung mit. Der Tower in Salzburg ist nunmehr seit 40 Jahre in Betrieb. Der neue Salzburg Airport Tower wird rund 30 Meter westlich des alten Towers erreichtet und soll eine Höhe von rund 45 Metern erreichen. Die Flugverkehrstechnischen Einrichtungen werden den neusten Standards entsprechen und den Flugverkehrsleitern einen modernen Arbeitsplatz bieten. Die Kosten für den Tower werden mit 10 Millionen Euro veranschlagt, hierin sind die technischen Anlagen der Flugsicherung noch nicht eingeschlossen. Der Spatenstich ist im Frühjahr 2011 geplant.