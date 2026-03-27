Flughafen Paderborn Lippstadt rechnet mit regem Osterverkehr

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Mit den NRW-Osterferien startet am kommenden Wochenende die erste größere Reisewelle im Jahr 2026.

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt erwartet in den beiden Wochen rund um das Osterfest mehr als 30.000 Passagiere im Touristik-Bereich, die den heimischen Airport für einen Urlaub unter südlicher Sonne nutzen.

„Unsere Informationen zeigen, dass wir erneut von einer guten Auslastung der Touristik-Flüge ausgehen können“, freut sich Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser auf die erste Reisezeit in diesem Jahr. Der Heimathafen hat personell alle Vorkehrungen getroffen, um den Flugverkehr mit einer vergleichsweise hohen Anzahl an Maschinen und Passagieren reibungslos zu organisieren.

Wie im Vorjahr, werden erneut Antalya und Palma de Mallorca die Destinationen mit den meisten Fluggästen sein. Nachdem die Fluggesellschaften in 2025 einige Sonderflüge aufgelegt hatten, gibt es in diesem Jahr wieder das reguläre Touristik-Kontingent. Hinzukommt die Linienverbindung nach München, die im Vorjahr noch von Lufthansa bedient und aktuell von der skyhub PAD GmbH & Co. KG durchgeführt wird.

Flughafen Paderborn Lippstadt