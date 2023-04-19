Flughafen Nürnberg zieht positive Osterbilanz

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Die Bilanz nach zwei Wochen Osterferien fällt am Flughafen Nürnberg überaus positiv aus. Mit 181.500 Passagieren wurden die Erwartungen um gut 4.000 Passagiere übertroffen.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Reisenden um 16 Prozent an. Das Airport-Team war gut vorbereitet: Dank mehr Personal und optimierten Abläufen verlief der Ferienverkehr störungsfrei, teilt der Flughafen mit. Rund 11.000 Passagiere pro Tag nutzten den Flughafen für ihre Ab- und Anreise. Bisher verkehrsstärkster Tag des Jahres war Freitag, 14. April 2023, mit 12.750 Passagieren. Beliebtestes Urlaubsziel war erwartungsgemäß Mallorca mit fast 22.000 Fluggästen, knapp dahinter folgte Antalya. Ebenfalls stark frequentiert waren die Drehkreuze in Istanbul, Amsterdam, Frankfurt und Paris. Als allgemein sehr gefragt erwiesen sich die Angebote im Low Cost-Bereich, ganz vorn dabei Ryanair, Pegasus und Vueling.