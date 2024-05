Flughafen Nürnberg zieht Bilanz

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg muss trotz soliden Passagierzahlen für das Betriebsjahr 2023 einen Verlust bekanntgeben, unter dem Strich fehlten rund drei Millionen Euro.

3,93 Millionen Fluggäste aus der Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus nutzten im Jahr 2023 den Albrecht Dürer Airport für ihre Reisen. Damit wuchs die Passagiermenge im Vergleich zu 2022 um 19,9 Prozent und lag nur noch 4,4 Prozent unter dem Jahresergebnis von 2019. „Damit sind wir wieder in voller Stärke für die Menschen und die Wirtschaft in der Region da“, so Geschäftsführer Dr. Michael Hupe. Im Berichtsjahr konnten auf Konzernebene Umsatzerlöse in Höhe von rund 100 Millionen Euro (Vorjahr rund 81,5 Millionen Euro) erzielt werden.

Das Jahr 2023 zeichnete sich erstmals nach der Pandemie wieder durch eine durchgehend stabile Nachfrage aus. Der Sommerflugplan bot mehr als 60 Ziele, während die Auslastung der Flugzeuge bei annähernd 82 Prozent lag. „Damit erreicht der Auslastungsgrad einen historischen Höchststand“, so Dr. Hupe. „Die Menschen wollen mobil sein und wir bieten ihnen gemeinsam mit unseren Partnern die Möglichkeit dazu.“

Verkehrsentwicklung

Mit Beginn des Sommerflugplans 2023 wurde die Passagiermenge von 2019 durchgehend übertroffen, wobei bewährte und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Kunden ein entspanntes Abheben ermöglichten. Die Lücke durch den fehlenden innerdeutschen Verkehr konnte durch Akquisitionserfolge in der Touristik kompensiert werden. So haben die Fluggesellschaften Marabu und Eurowings seit Winter 2023 jeweils ein Flugzeug am Airport Nürnberg stationiert. Beide hatten ihr Engagement bereits im Sommer ausgebaut. Daneben waren Corendon Airlines und SmartLynx, im Auftrag von TUI Deutschland, mit einem stationierten Flugzeug in Nürnberg vertreten. Sehr stark entwickelte sich auch SunExpress auf den Strecken nach Antalya und Izmir.

Der Linienverkehr legte 2023 um 28,3 Prozent beim Passagieraufkommen im Vergleich mit 2022 zu, was vor allem am wachsenden Low-Cost-Verkehr und einem stabilen, ganzjährigen Angebot lag. Zwar wurden die Strecken nach Wien durch Austrian Airlines und nach Zürich durch SWISS zum Winterflugplan 2023 eingestellt, doch nutzte KLM die Gelegenheit und erhöhte ihre Kapazität auf bis zu vier tägliche Abflüge ins Drehkreuz Amsterdam.

Ein Trend am Standort Nürnberg blieb der florierende Low-Cost-Verkehr: Über 1,8 Millionen Fluggäste wurden in diesem Segment 2023 befördert, allein Ryanair zählte 2023 über 1,28 Millionen Passagiere. Neben Ryanair gilt die ungarische Wizz Air mit Zielen in Südosteuropa als zweitwichtigster Low-Cost-Carrier, gefolgt von Pegasus Airlines.

2023 fanden am Albrecht Dürer Airport 50.363 Flugbewegungen statt, rund 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Konjunkturell bedingt und infolge der Stabilisierung der Lieferketten verringerte sich die geflogene Luftfracht im Vorjahresvergleich von 5.584 auf 4.464 Tonnen, die getruckte, per Lkw transportierte Fracht von 94.475 auf 81.495 Tonnen.

Wirtschaftliche Entwicklung

Auf Konzernebene konnten Umsatzerlöse in Höhe von 100,3 Millionen Euro (Vorjahr 81,5 Millionen Euro) erzielt werden, eine Erhöhung von rund 23 Prozent. Die Zunahme beruht auf dem stark gestiegenen Flugverkehr, von dem auch der Non-Aviation-Bereich mit den flughafeneigenen Shops und dem Parkgeschäft profitierte.

Der Konzern schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem negativen Ergebnis nach Steuern in einer Höhe von -2,89 Millionen Euro ab, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Ergebnisverbesserung um 9,75 Millionen Euro. Diese deutliche Ergebnisverbesserung beruht neben einem verbesserten operativen Ergebnis auch auf Einmaleffekten wie Erträgen aus der Energiepreisbremse, Auflösung diverser Rückstellungen oder dem Verkauf älterer Fahrzeuge deutlich über Buchwert.

Der Cash Flow betrug im Jahr 2023 10,4 Millionen Euro und liegt 9,3 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau. Damit konnten alle Investitionen in Höhe von 8,7 Millionen Euro aus dem Cash Flow getätigt werden.

Der Airport als Arbeitgeber

Zum 31. Dezember 2023 waren im FNG-Konzern insgesamt 1.079 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 1.003). „Unser Dank gilt unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr großartiges Engagement und ihr Einsatz haben es ermöglicht, den Flugbetrieb auch in den anspruchsvollen Sommermonaten reibungslos abzuwickeln“, so Dr. Hupe.

Auch die Reisenden stellen dem Flughafen-Team ein gutes Zeugnis aus: In einer Analyse von HolidayCheck, bei der über 1,48 Millionen Bewertungen unter anderem auf Google ausgewertet wurden, landete der Airport Nürnberg auf Platz 1 in Deutschland und unter den Top 10 in Europa.

Ausblick 2024

Für 2024 strebt der Airport Nürnberg rund 4,1 Millionen Passagiere an. Umsteigepassagiere verteilen sich auf die Drehkreuze in Amsterdam, Paris, sowie Frankfurt mit Lufthansa und immer stärker auch Istanbul mit Turkish Airlines. In der Touristik macht sich vor allem das verstärkte Engagement von Eurowings bemerkbar, die den Flugplan mit neuen, attraktiven Zielen wie Rom und Nizza bereichern. Insgesamt fliegen über 20 Fluggesellschaften den Airport im Linien- und Charterverkehr regelmäßig an.

