Flughafen Nürnberg sucht Verstärkung für den Winterdienst

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Ohne zusätzliches Personal kann ein Flughafen einen strengen Winter nicht bewältigen, zu diesem Zweck sucht der Flughafen Nürnberg verstärkt Personal aus der Landwirtschaft.

Ohne einen funktionierenden Winterdienst steht der Flugverkehr still: Damit Start- und Landebahnen auch in der kalten Jahreszeit sicher genutzt werden können, sucht der Albrecht Dürer Airport Nürnberg rechtzeitig Unterstützung aus der Region, insbesondere Landwirtinnen und Landwirte mit entsprechender Technik und Fahrerfahrung.

Rund um die Uhr im Einsatz sorgt ab November das „Team Winterdienst“ für sichere Abläufe. Eine Flotte von Spezialfahrzeugen hält Rollbahnen und Vorfeld eisfrei. Zum Fuhrpark des Winterdienstes gehören unter anderem leistungsstarke Kehrblasgeräte, Schneefräsen, Traktoren sowie Spezialfahrzeuge zur Enteisung der Flächen.

Die Dimensionen sind erheblich: Insgesamt müssen mehr als 600.000 Quadratmeter Flugbetriebsflächen von Schnee und Eis befreit werden – darunter die 2.700 Meter lange und 45 Meter breite Start- und Landebahn. Mit moderner Technik kann die Bahn innerhalb von rund 15 Minuten geräumt werden, während der Einsatz bei anhaltendem Schneefall im laufenden Betrieb fortgesetzt wird.

Ein besonderer Aspekt: Ein Großteil des Winterdienst-Teams besteht aus freiwilligen Helferinnen und Helfern, die sonst in ganz unterschiedlichen Bereichen des Flughafens tätig sind, etwa in Verwaltung oder Technik. Ergänzt wird dieses Team gezielt durch externe Kräfte aus der Region.

Interessierte Landwirtinnen und Landwirte sind zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung am Dienstag, 30. Juni 2026, um 18:30 Uhr in die „Alte Post“ in Kraftshof eingeladen. Dort stellt der Flughafen Aufgaben, Anforderungen, Abläufe rund um den Winterdienst vor. Details zu Einsatzzeiten, Schulungen und Vergütung werden vor Ort vorgestellt.

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