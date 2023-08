Flughafen Nürnberg rechnet mit guter Ferienbilanz

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Mehr als 710.000 Fluggäste aus der Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus erwartet der Albrecht Dürer Airport Nürnberg in den bayerischen Sommerferien.

Schon jetzt, nach der „Halbzeit“, zeichnet sich ab: Es werden noch mehr Urlauber als im ohnehin schon reisestarken Sommer 2022 mit insgesamt 706.000 Passagieren! Dazu trägt der umfangreiche Sommerflugplan mit 62 Nonstop-Zielen bei, die von 28 Airlines angeflogen werden. „Die große Nachfrage ist eine Bestätigung unserer Bemühungen um ein möglichst breitgefächertes Angebot“, so Geschäftsführer Dr. Michael Hupe, der bereits einen ebenfalls vielfältigen Winterflugplan ankündigt.

In den ersten drei Wochen der Sommerferien flogen 373.840 Passagiere von und nach Nürnberg, über 9.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Der bisher verkehrsstärkste Tag war der 15. August 2023 mit 17.626 Passagieren. Die Auslastung der Flugzeuge liegt mit durchschnittlich rund 90 Prozent über der vom letzten Jahr. Beliebtestes Flugziel bleibt das türkische Badeparadies Antalya, das von sieben Fluggesellschaften angeflogen wird und allein rund 130.000 Passagiere zählt. Auch Mallorca ist mit knapp 85.000 Passagieren stark nachgefragt. Im Ranking folgen Istanbul und Frankfurt als internationale Drehkreuze sowie Heraklion auf Kreta.

Reibungslose Abläufe dank neuer Kolleginnen und Kollegen

Auch in der Hochsaison können die Reisenden in Nürnberg entspannt abheben. Dafür sorgen die bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem Jahr durch 125 neue Kolleginnen und Kollegen verstärkt wurden, die meisten im operativen Bereich, also beim Check-in, in der Gepäckverladung oder bei der Kabinenreinigung. Insgesamt zählt der Flughafen aktuell 1.077 Beschäftigte.

Der Winter kann kommen

Der Sommer ist noch nicht vorbei, da planen viele schon ihren nächsten Urlaub: Auch im Winterflugplan punktet der Airport Nürnberg mit einer umfangreichen Auswahl aus Städte- und Sonnenzielen. Im Fokus für Erholungssuchende stehen diesmal Ägypten, die Kanarischen Inseln und die Türkei. Ein weiteres, neues Highlight im Winterflugplan ist Abu Dhabi. Die vielfältige Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird dreimal wöchentlich nonstop ab Nürnberg angeflogen, buchbar im Reisebüro oder direkt über Etihad Holidays. Durch das verstärkte Engagement der Ferienflieger von Condor und Eurowings wird die Auswahl an Flügen noch größer.