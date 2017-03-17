Flughafen Nürnberg präsentiert Sommerflugplan

Flughafen Nürnberg (Foto: Nürnberg Airport)

Im Jahr 2017 gibt es ab Nürnberg so viele neue Nonstop-Verbindungen wie noch nie: 16 zusätzliche Flugziele und insgesamt 62 Nonstop-Verbindungen stehen dieses Jahr auf dem Nürnberger Flugplan.

Darunter finden sich beliebte Urlaubsregionen, spannende Städteziele und wichtige europäische Wirtschaftsmetropolen. Ab dem 26. März gilt der neue Sommerflugplan, allein in diesem finden sich 13 neue Ziele.

16 neue Verbindungen werden im Jahr 2017 aufgenommen, Rekord am Albrecht Dürer Airport! Die 13 neuen Ziele für diesen Sommer sind Madrid, Palermo, Verona, Porto, Bari (Ryanair), Paphos, Adana, Reykjavik Keflavik, Athen (Germania), Birmingham (bmi regional), Belgrad, Tuzla und Kiew (Wizz Air). Außerdem führt Ryanair die bereits im Winter erfolgreich gestarteten Verbindungen nach Rom, Mailand, Budapest, Malta und Manchester auch im Sommer fort. Sylt findet sich wie schon im Sommer 2016 im Flugplan. Deutschlands beliebteste Nordseeinsel wird jetzt von Rhein-Neckar Air zweimal pro Woche angeflogen. Neu am Airport Nürnberg ist im Sommer 2017 auch die Fluggesellschaft Aegean Airlines, ab dem 15. Juli fliegt die griechische Airline zweimal wöchentlich von Nürnberg nach Thessaloniki.

Für den kommenden Winterflugplan stehen ebenfalls bereits 3 neue Ziele fest: Ryanair fliegt mit Start des Winterflugplans nonstop von Nürnberg nach Krakau und Vilnius, Germania nimmt eine neue Verbindung von Nürnberg nach Tel Aviv auf. Insgesamt steigt die Zahl der Direktverbindungen am Airport Nürnberg damit auf über 60, alle Ziele finden Sie in einer übersichtlichen Grafik hier zusammengestellt: www.airport-nuernberg.de/nonstop-ziele

„Wir sind das Tor zur Welt für die Metropolregion Nürnberg und verbinden unsere Heimat nonstop mit den schönsten Stränden rund ums Mittelmeer, den Kanaren und den Balearen, genauso mit den aufregendsten Metropolen Europas. Durch unsere effizienten Drehkreuzanbindungen erreichen unsere Passagiere mit einmal Umsteigen alle wichtigen Ziele auf der ganzen Welt“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe, „Der Ausbau unseres Flugplans orientiert sich dabei sowohl an den Freizeitinteressen der Bewohner der Metropolregion als auch an den wirtschaftlichen Verflechtungen der vielen in Nordbayern ansässigen, aber international erfolgreichen Unternehmen.“

Sommerflugplan 2017

Das beliebteste Ziel im Sommer 2017 ist Palma de Mallorca mit bis zu 34 wöchentlichen Abflügen von vier Fluggesellschaften. Auch nach Antalya, Kreta, Hurghada, Rhodos und Fuerteventura bieten alle großen Reiseveranstalter ein besonders umfangreiches Angebot für die Sommersaison.

Im neuen Sommerflugplan gibt es über 30 tägliche Verbindungen zu den neun großen europäischen Drehkreuzen München, Berlin, Amsterdam, Frankfurt, Düsseldorf, Zürich, Istanbul, Brüssel und Paris. Außerdem geht es bis zu 4-mal täglich von Nürnberg nonstop mit Ryanair nach Italien (Rom, Mailand, Bari, Palermo und Verona), 25-mal pro Woche nach Osteuropa (Belgrad, Budapest, Bukarest, Cluj Napoca, Kiew, Sibiu, Skopje, Sofia, Tuzla, Varna und Burgas) und 10-mal wöchentlich auf die Kanaren (Lanzarote, Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura).

Flughafen Nürnberg