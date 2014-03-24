Flughafen Nürnberg mit besserem Angebot

Mit rund 50 Nonstop-Zielen, darunter sechs neuen Urlaubsdestinationen, geht der Sommerflugplan ab dem 30. März 2014 am Flughafen Nürnberg an den Start.

Fluggesellschaften und Reiseveranstalter stocken ihre Kapazitäten ab Nürnberg spürbar auf. „Neben unserem verlässlichen Liniennetz haben wir das touristische Angebot deutlich ausgeweitet. In unserem neuen Flugplan ist für jeden das Passende dabei“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. Stärker im Nürnberger Markt vertreten sind TUIfly, SunExpress, Aegean Airlines und Pegasus. Sie erweitern das touristische Angebot in der Hochsaison um ein Drittel. Allein TUIfly plant im Sommer bis zu 21 wöchentliche Abflüge ab Nürnberg und erhöht seine Kapazität damit um mehr als 60 Prozent. Weiterhin größter Anbieter bleibt airberlin mit 19 touristischen Zielen. Insgesamt umfasst der neue Flugplan 45 Direktverbindungen, dazu kommen Charterflüge während der Schulferien.„Unser Sommer wird bunt“, bringt Flughafengeschäftsführer Michael Hupe das ebenso umfassende wie vielfältige Angebot auf den Punkt. „Die neuen Ziele werten unser etabliertes Angebot auf und machen den Airport Nürnberg für Reisende aus der Region noch attraktiver“, so Hupe. Die sechs Neuzugänge sind die beliebten türkischen Urlaubsdestinationen Adana, Dalaman und Ankara, Luxor in Ägypten sowie Athen auf dem griechischen Festland. Auch Menorca, die kleine Perle im Mittelmeer, steht wieder im Flugplan. Einige Airlines verstärken zudem ihre Wochenfrequenzen auf beliebten Strecken wie nach Thessaloniki (Aegean Airlines), Palma de Mallorca (airberlin/TUIfly) und Barcelona (Vueling). Andere Fluggesellschaften setzen auf größere Flugzeuge. Weitere touristische Nonstop-Ziele im aktuellen Flugplan sind Las Palmas (Grand Canaria), Teneriffa, Fuerteventura, Ibiza, Malaga und Alicante in Spanien, Izmir und die „Rennstrecke“ Antalya (37 Wochenabflüge!) in der Türkei, Korfu, Heraklion, Kos, Rhodos und Samos in Griechenland, Olbia und Rimini in Italien, Djerba und Enfidha in Tunesien, Burgas und Varna in Bulgarien, Hurghada und Sharm el Sheik in Ägypten, Split in Kroatien sowie Malta.Die Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen sind gewohnt stark. Über 30 Mal täglich werden die neun großen europäische Hubs angeflogen: Paris mit Air France, Amsterdam mit KLM, Zürich mit Swiss, Istanbul mit Turkish Airlines und Pegasus, außerdem Wien mit airberlin und London (Stansted) mit Ryanair. Die deutschen Drehscheiben Frankfurt, Düsseldorf und München werden von Lufthansa, ihrer Tochtergesellschaft germanwings und airberlin bedient. Hamburg wird von germanwings verstärkt angeflogen. airberlin und germanwings verbinden Nürnberg zudem bis zu sieben Mal täglich mit der Hauptstadt Berlin. Interkontinentalflüge sind ab Nürnberg über die Drehkreuze der großen Airline-Allianzen Sky Team, Star Alliance und oneworld möglich. Flughafen Nürnberg GmbH