Flughafen Nürnberg meldet Rekordjuni

Flughafen Nürnberg (Foto: Nürnberg Airport)

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg verzeichnete im Juni 2017 erstmals seit seinem Bestehen über 400.000 Fluggäste in einem Monat.

Der Flughafen bleibt weiterhin auf Wachstumskurs und profitiert von einer großen Angebotsvielfalt. 417.587 Fluggäste sind im Juni 2017 am Albrecht Dürer Airport Nürnberg gestartet oder gelandet, das entspricht einem Plus von 27,7% im Vergleich zum Vorjahr. Der bisherige Spitzenwert stammt aus dem August 2007 mit 399.391 Passagieren. Damals, zu Air Berlin Drehkreuzzeiten, wurde die Hälfte der Fluggäste von nur einer Airline transportiert. Im Jahr 2017 verteilen sich die ersten 50% der Passagiere auf vier Fluggesellschaften.

„Die Diversifikation ist gelungen: Neue Airlines, neue Ziele und größere Flugzeuge tragen zu diesem Ergebnis bei“, so Dr. Michael Hupe, Flughafengeschäftsführer, „Wir freuen uns, dass das breite Angebot am Albrecht Dürer Airport Nürnberg gut angenommen wird.“ Während 2007 ein großer Teil der Fluggäste Umsteigepassagiere waren, die Nürnberg als Drehkreuz für Airberlin-Verbindungen nutzten, sind heute, im Jahr 2017, nahezu 100% der Fluggäste sogenannte Lokalpassagiere. „Das merken wir auch im Terminal.“, so Hupe weiter, „Insbesondere im öffentlichen Bereich, also vor der Sicherheitskontrolle, spüren wir den Anstieg deutlich. Davon profitiert unter anderem der Einzelhandel und die Gastronomie.“

Die vier verkehrsstärksten Ziel-Länder sind nach wie vor Deutschland, Spanien, Türkei und Griechenland. Beliebtestes Ziel bleibt unverändert Palma de Mallorca. Neu in den TOP15 der beliebtesten Ziele sind Hurghada und Budapest, auch die Ziele in Rumänien erfreuen sich steigender Beliebtheit.

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