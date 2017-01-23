Flughafen Nürnberg konnte leicht wachsen

Flughafen Nürnberg (Foto: Nürnberg Airport)

Am Albrecht Dürer Airport Nürnberg wurden im Jahr 2016 3,48 Millionen Passagiere gezählt.

Durch viele neue Ziele und ein damit noch vielfältigeres Flugangebot stieg die Passagierzahl damit um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der verkehrsreichste Tag war der 30. September 2016: Rund 15.500 Fluggäste sind an diesem Tag in Nürnberg gestartet oder gelandet.

Das beliebteste Ziel im Jahr 2016 war Palma de Mallorca, rund 300.000 Fluggäste haben eine der nonstop-Verbindungen ab Nürnberg genutzt. Ebenfalls starke Nachfrage gab es für Flüge nach Antalya mit 265.000 und Frankfurt mit 260.000 Fluggästen.

Die stärksten Airlines am Albrecht Dürer Airport Nürnberg waren airberlin, Lufthansa, Eurowings und Ryanair. Das größte Wachstum konnte Wizz Air verzeichnen, die ungarische Airline zählte im Jahr 2016 rund 67% mehr Fluggäste als im Vorjahr. Das geht aus der heute veröffentlichten Pressemitteilung des Airports hervor.

Insgesamt 489.000 Passagiere haben im vergangenen Jahr Low-Cost Verbindungen, etwa mit Ryanair oder Wizz Air, gewählt, dies entspricht einem Anteil von etwa 14% an der Gesamtzahl der Passagiere.

„Wir konnten im vergangenen Jahr unsere Passagierzahl auf fast 3,5 Millionen Fluggäste steigern. Durch die deutliche Zunahme an Verbindungen nach Südosteuropa, in den westlichen Mittelmeerraum und nach Großbritannien konnten wir die negativen Entwicklungen im Türkei- und Ägyptenverkehr ausgleichen und ein Passagierplus von 2,9 Prozent erzielen“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe, „dieser Trend wird sich auch 2017 fortsetzen, wenn noch viele weitere neue Ziele in Italien, auf der iberischen Halbinsel und auf dem Balkan in den Flugplan aufgenommen werden.“

Neben den zahlreichen Flugrouten in Europas schönste Urlaubsregionen waren auch die Umsteigeverbindungen über die großen europäischen Drehkreuzflughäfen ein Garant für ein erfolgreiches Jahr 2016. So flogen insgesamt rund 640.000 Passagiere zu interkontinentalen Zielen, die man mit einmal Umsteigen von Nürnberg aus erreichen kann. Die beliebtesten Fernreiseziele waren Atlanta und New York, aber auch Shanghai, Chicago und Detroit standen bei den Passagieren hoch im Kurs.

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