Flughafen Nürnberg fast auf Vorkrisenniveau

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Rund vier Millionen Fluggäste aus der Metropolregion Nürnberg nutzten im Jahr 2023 den Albrecht Dürer Airport Nürnberg für ihre Reisen.

Mit mehr als 3,9 Millionen Passagieren nutzten knapp 20 Prozent mehr Fluggäste den Flughafen Nürnberg als im Vorjahr. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass die Flugzeuge durchschnittlich mit über 80 Prozent so gut ausgelastet waren wie nie zuvor. Der Airport Nürnberg liegt bei den Passagierzahlen damit nur noch geringfügig unter dem Niveau von 2019 und entwickelte sich deutlich besser als die deutschen Airports im Durchschnitt. Das Passagieraufkommen erreichte rund 96 Prozent im Vergleich zu 2019, während die deutschen Flughäfen im Schnitt erst bei rund 80 Prozent liegen.

Die fünf passagierstärksten Routen

Gefragtestes Ziel ab Nürnberg in 2023 war das türkische Antalya mit erstmals über einer halben Million (505.700) Fluggästen, plus 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es folgt Mallorca mit rund 430.000 Passagieren. Platz drei bis fünf belegen die Drehkreuz-Flughäfen Istanbul mit rund 225.400, Frankfurt mit rund 206.800 und Amsterdam mit rund 168.000 Fluggästen. Während der Touristikverkehr nahezu konstant blieb, legte der Low Cost-Bereich um rund 35 Prozent zu. Der innerdeutsche Verkehr ist dabei (mit Ausnahme der Drehkreuzanbindung Frankfurt) nicht mehr existent. In diesem Segment wurden vor der Pandemie im Jahr 2019 noch rund 454.000 Passagiere (Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München) gezählt.

Volle Flugzeuge bei weniger Starts und Landungen

Die Auslastung über alle Verkehrssegmente lag 2023 bei rund 82 Prozent. Zum Vergleich: 2022 waren es noch rund 79 Prozent und 2019 rund 75 Prozent. Damit waren die Flugzeuge, die Nürnberg im Jahr 2023 starteten und landeten, so gut gebucht wie nie zuvor in der Geschichte des Airports.

Der Trend geht dabei auch zu immer längeren Flugstrecken. Beispielweise lag die durchschnittliche Streckenlänge im vergangenen Jahr bei rund 1.300 Kilometern, 2019 waren es noch rund 940 Kilometer und 2009 sogar nur rund 660 Kilometer. Gleichzeitig wurden weniger Starts und Landungen durchgeführt und größere Flugzeuge eingesetzt: Mit rund 33.200 gewerblichen Flugbewegungen im Jahr 2023 wurde knapp 11 Prozent weniger geflogen als im Jahr 2019 mit rund 37.200 Starts und Landungen – und das bei annähernd gleichem Passagieraufkommen.

Wirtschaftliche Zahlen im 2. Quartal

Die Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung werden zusammen mit dem Geschäftsbericht im Rahmen der Jahrespressekonferenz im zweiten Quartal des Jahres vorgestellt.