Flughafen Nürnberg erwartet regen Weihnachtsverkehr

Flughafen Nürnberg (Foto: Nürnberg Airport)

Während der bayerischen Weihnachtsferien werden am Albrecht Dürer Airport in Nürnberg etwa 130.000 Passagiere erwartet.

Rund 1.300 Starts und Landungen finden in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 8. Januar statt. Viele Passagiere verbringen die Feiertage in Europas schönsten Urlaubsregionen oder besuchen Freunde und Verwandte.

Die beliebtesten Ziele während der bayerischen Weihnachtsferien sind Gran Canaria (18 Abflüge während der Ferien), Antalya (16 Abflüge), Fuerteventura (15 Abflüge), Mallorca (11 Abflüge) und Hurghada (9 Abflüge). Schon vor dem Start der Ferien herrscht am Airport Hochbetrieb: Der stärkste Reisetag ist der 23. Dezember, alleine an diesem Tag rechnet der Flughafen mit rund 10.500 Passagieren.

Während der bayerischen Weihnachtsferien (24.12.2016 – 05.01.2017) werden am Albrecht Dürer Airport in Nürnberg etwa 130.000 Passagiere erwartet. Rund 1.300 Starts und Landungen finden in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 8. Januar statt. Viele Passagiere verbringen die Feiertage in Europas schönsten Urlaubsregionen oder besuchen Freunde und Verwandte.

Die beliebtesten Ziele während der bayerischen Weihnachtsferien sind Gran Canaria (18 Abflüge während der Ferien), Antalya (16 Abflüge), Fuerteventura (15 Abflüge), Mallorca (11 Abflüge) und Hurghada (9 Abflüge). Schon vor dem Start der Ferien herrscht am Airport Hochbetrieb: Der stärkste Reisetag ist der 23. Dezember, alleine an diesem Tag rechnet der Flughafen mit rund 10.500 Passagieren.

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