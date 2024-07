Flughafen Nürnberg erwartet Sommerferienwelle

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg rechnet in den bevorstehenden bayerischen Sommerferien vom 26. Juli bis zum 9. September 2024 mit rund 730.000 Fluggästen, das wären rund 18.000 mehr als im Vorjahr.

In den Sommerferien werden insgesamt 24 Airlines regelmäßig zu über 60 Zielen fliegen, wobei der Fokus vorwiegend auf Sonnenzielen liegt. Unter den am stärksten vertretenen Fluggesellschaften befinden sich Ryanair, Corendon Airlines, SunExpress, Eurowings und Turkish Airlines.

„Urlaubszeit ist Hochsaison! Die Flughafenfamilie sorgt dafür, dass die Menschen in der Metropolregion entspannt in die schönste Zeit des Jahres aufbrechen können“, betont Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg. „Dank des vielfältigen Angebots an Sonnenzielen können die Reisenden ihren wohlverdienten Urlaub am Meer, in der Natur oder in aufregenden Städten verbringen. Darüber hinaus ermöglicht unser Flugplan, Familie und Freunde zu besuchen – und das in beide Richtungen.“

Beliebteste Reiseziele ab Nürnberg

Mit großem Abstand ist Antalya das Top-Reiseziel, gefolgt von Mallorca und Kreta. Diese Destinationen versprechen Sonne, Strand und Erholung und sind daher besonders beliebt bei den Reisenden ab Nürnberg – wie auch in den vergangenen Jahren.

Drehkreuze und internationale Anbindungen

Neben den Ferienzielen spielen auch die großen Drehkreuze eine wichtige Rolle. Die drei am stärksten frequentierten Drehkreuze ab Nürnberg sind Frankfurt, Istanbul und Amsterdam. Dank der Netzwerk-Airlines, die die Drehkreuze bedienen, kann man mit nur einmal Umsteigen die ganze Welt erreichen.

Höhepunkt des Reiseverkehrs

Der verkehrsreichste Tag wird voraussichtlich der 7. September 2024 sein, an dem der Flughafen Nürnberg etwa 19.500 Passagiere erwartet. Dieser Tag markiert den Höhepunkt der Reisewelle und ist repräsentativ für die starke Nachfrage im Sommerflugverkehr.

Flughafen Nürnberg