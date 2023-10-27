Flughafen Nürnberg erwartet Reisewelle

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Die Bayerischen Herbstferien stehen vor der Tür und bringen für den Airport Nürnberg rekordverdächtige Passagierzahlen mit.

Zwischen dem 27. Oktober und 5. November werden am Flughafen Nürnberg rund 122.000 Fluggäste erwartet – 23 Prozent mehr als in den Herbstferien 2022 mit rund 99.000 Passagieren.

Stärkster Reisetag wird voraussichtlich Montag, der 30. Oktober mit 13.600 erwarteten Fluggästen sein. Insgesamt rund 925 Starts und Landungen sind vorgesehen (vor einem Jahr waren es 740). Stärkste Ziele sind das türkische Antalya mit knapp 21.500 Urlaubern, gefolgt von rund 8.700 Mallorca-Reisenden. Gut nachgefragt sind auch die Drehkreuzflughäfen Frankfurt mit 8.600 und Amsterdam mit 6.000 Passagieren.

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