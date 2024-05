Flughafen Nürnberg erwartet Pfingstferienwelle

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Rom, Nizza, Faro oder Dalaman – die Liste der Möglichkeiten, die in den Bayerischen Pfingstferien auf Flugreisende ab Nürnberg wartet, ist lang: Rund 60 Ziele füllen den Sommerflugplan des Airport Nürnberg.

An der Spitze der beliebtesten Reiseregionen stehen die Türkei, Spanien und Griechenland. Viele Badeurlauber, Städtereisende, Familien und Individualisten haben die Koffer schon gepackt und stehen in den Startlöchern. Auch der Airport ist vorbereitet, um den Fluggästen ein entspanntes Reiseerlebnis zu ermöglichen. „Wir sind personell gut aufgestellt, haben unsere operativen Prozesse weiter optimiert und freuen uns auf die Passagiere“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Insgesamt rund 241.000 Fluggäste werden während der zwei Ferienwochen erwartet, in etwa so viele wie letztes Jahr. Der verkehrsstärkste Tag ist Samstag, der 18. Mai mit rund 15.600 Passagieren. Antalya mit über 44.000 Fluggästen und Mallorca mit rund 31.000 sind die Top-Ziele, gefolgt von Heraklion auf Kreta mit rund 13.000. In den Ferien stehen aber nicht nur Chillen am Strand oder Flanieren durch Europas schönste Metropolen im Fokus. Viele Menschen mit Freunden und Verwandten im Ausland nutzen die Urlaubszeit, um ihre Lieben zu besuchen, zum Beispiel in Italien oder in einem der zahlreichen osteuropäischen Zielgebiete.

Im Laufe des Sommers wird das Angebot weiter ausgebaut, unter anderem mit Bastia auf Korsika und Flügen in Nürnbergs neue Partnerstadt Brașov in Rumänien.

Mehr als 1.710 Starts- und Landungen sind für die Ferienzeit koordiniert. Und vor dem Abheben können Reisende den neu gestalteten Duty-Free-Shop besuchen und sich inspirieren lassen.

Flughafen Nürnberg