Flughafen Memmingen rechnet mit Rekordzahlen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Zahlreiche Zusatzflüge und eine fünfte Ryanair Maschine stehen am Flughafen Memmingen für die Ferienzeit über Weihnachten bereit.

Das bevorstehende Weihnachtest beschert dem Flughafen Memmingen nicht nur traditionsgemäß ein hohes Passagieraufkommen, sondern auch das erwartete Rekordergebnis 2025. Denn spätestens an den Tagen vor dem Fest wird die Marke von 3,5 Millionen Fluggästen bereits längst übertroffen sein.

„Abgerechnet wird am 31. Dezember“, erklärt Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. „Doch wir sind uns sicher, das selbstgesteckte Ziel von 3,5 Millionen Fluggästen locker übertreffen zu können.“ Schließlich wurde bereits Mitte November die Zahl des Vorjahres mit rund 3,3 Millionen Passagieren erreicht und damit Platz 10 in der Hitparade der deutschen Flughäfen gefestigt.

Wie alle Jahre wieder rechnen die Verantwortlichen des Flughafens Memmingen in den kommenden Tagen und Wochen mit einem deutlich steigendem Passagieraufkommen, für das die beiden Airline-Partner Ryanair und Wizz Air bereits zusätzliche Kapazitäten und Flüge zur Verfügung gestellt haben. Ryanair stationiert in diesen Tagen zudem eine fünfte Maschine in Memmingen, um die starke Nachfrage befriedigen zu können. „Von einem Rückzug der Airline kann also, im Gegensatz zu Meldungen der letzten Monate, keine Rede sein“, resümiert Ralf Schmid.

Sonne statt Weihnachtstrubel

„An Weihnachten dominieren immer drei Motive die Reiseziele unserer Kunden“, erläutert Schmid. Zum einen ist es der Wunsch, die Liebsten, Freunde und Verwandten zu Hause zu besuchen. Hier sind vor allem Flüge nach Ost-Europa gefragt. Zum anderen zieht es zahlreiche Schwaben, Allgäuer, Tiroler und Vorarlberger in die Sonne und weg vom heimischen Weihnachtstrubel. Ziele wie Teneriffa, Gran Canaria, Malta, Sizilien oder Tanger stehen da im Mittelpunkt. Aber auch in der Gegenrichtung sind viele Passagiere unterwegs. Sie reisen in die Wintersportgebiete Bayerns, Österreichs und der Schweiz, für die Deutschlands höchstgelegener Verkehrsflughafen längst eine sehr wichtige Rolle spielt.

„Wichtige Drehscheibe“

Dies bestätigen auch die Touristiker vor Ort. So betont Jörn Homburg, Geschäftsführer der Grasgehren und Riedbergerhorn Bergbahnen: „Der Flughafen Memmingen ist für unsere internationalen Gäste ebenso wie für das gesamte Allgäu von großer Bedeutung.“ Die kurzen und unkomplizierten Wege zwischen Flughafen und Skigebieten ermöglichten eine schnelle und komfortable Anreise. „Diese Nähe“, so Homburg, „wird von unseren internationalen Besucherinnen und Besuchern besonders geschätzt und trägt maßgeblich dazu bei, dass der Flughafen Memmingen als wichtige Drehscheibe für den Tourismus in der Region sehr gut angenommen wird.“ Für Anna Trenkle vom Hubertus Mountain Refugio Allgäu in Balderschwang ist die Erreichbarkeit über den Flughafen Memmingen von großer strategischer Bedeutung. „Wir sehen, dass immer mehr internationale Gäste, die wir besonders aus dem Vereinigten Königreich willkommen heißen, diese komfortable Anreiseroute nutzen.“ Auch für Oberstdorf, so Petra Genster, die stellvertretende Tourismusdirektorin. „ist der Flughafen Memmingen ein komfortables Tor in unsere Wintersportregion. Insbesondere zu den internationalen Sportveranstaltungen reisen Athletinnen, Athleten und Fans häufig über Memmingen an.“