Flughafen Memmingen mit Rekordzahlen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Die Latte lag hoch und wurde am Flughafen Memmingen mühelos übersprungen, mit knapp 3,7 Millionen Passagieren hat der Flughafen im Jahr 2025 ein neues Rekordergebnis erreicht.

3,5 Millionen Passagiere – schon vor Weihnachten konnte dieses für 2025 selbstgesteckte Ziel überschritten werden. Nun liegen die aktuellen Zahlen vor und Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid zieht Bilanz: „Wir haben unsere Ziele erreicht, unsere ambitionierten Erwartungen wurden erfüllt.“ Konkret bedeutet dies: Insgesamt verzeichneten Süddeutschlands führender Low Cost Airport 3.698.900 Passagiere, was einer Steigerung von 14,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, als 3.242.090 Fluggäste befördert wurden.

Zu den Erfolgsfaktoren, die zu einer hohen Auslastung der Maschinen und zu immer neuen Flugzielen führen, zählt insbesondere der Memminger Mix, der neben klassischen Urlaubszielen vor allem in Ost-Europa eine stattliche Anzahl von Destinationen beinhaltet, die in erster Linie von Arbeitspendlern, Freunden und Verwandten genutzt werden. „Gerade für Vertreter von Pflegeberufen, Hotellerie und Gastronomie, die in Deutschland dringend gebraucht werden“, so Schmid, „sind wir ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen Heimat und Arbeitsplatz.“ Aber auch als Incoming Airport, der im Winter zahlreiche Skiurlauber aus ganz Europa begrüßt und im Sommer viele Besucher Bayerns und der angrenzenden Alpenregionen verzeichnet, spielt der Flughafen Memmingen eine immer größer werdende Rolle.

Die besondere Memminger Mischung der Destinationen spiegelt sich auch im Ranking der beliebtesten Reiseziele wider. Besonders gefragt waren im vergangenen Jahr Verbindungen nach Tirana und Palma de Mallorca. Ebenfalls zu den meistfrequentierten Zielen mit jeweils über 100.000 Passagieren zählten Pristina, Belgrad, Sofia, London-Stansted, Skopje, Banja Luka und Bukarest. Insgesamt fanden über 35.546 Flugbewegungen statt, was einem Plus von 12,3 Prozent entspricht. Linienflüge, die mit einer Steigerung von 14,41 Prozent überproportional gewachsen sind, tragen den Löwenanteil bei. Aber auch der Bereich der Business Jets, deren Vorteile insbesondere die heimische Wirtschaft zu schätzen weiß, entwickelt sich kontinuierlich.

In diesem Jahr setzt der Flughafen Memmingen auf ein leichtes Wachstum von rund fünf Prozent. Es gelte nun, die rasante Entwicklung der letzten Jahre zu verarbeiten. „Konsolidierung und Digitalisierung stehen insbesondere in der ersten Jahreshälfte im Vordergrund“, erläutert Ralf Schmid. Weiter ausgebaut werde die Infrastruktur. Dank der Senkung der Luftverkehrssteuer rechnet er in der zweiten Jahreshälfte mit einem beschleunigten Wachstum, da die Airlines auf dieses Signal warten und entsprechend reagieren werden. Schon Ende März taucht im Memminger Flugplan wieder das Ziel Targu Mures auf. Die rumänische Stadt wird dann erneut von Wizz Air drei Mal wöchentlich angeflogen.

Einen großen Dank spricht Ralf Schmid auch der Airport-Mannschaft aus, die entscheidend zum Gelingen und zum Erfolg beigetragen habe. Das gute Verhältnis zu den Airline-Partnern, allen voran die Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air, sei ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Seinem Ruf als stabiler Wirtschafts- und Standortfaktor für die Region wurde der Airport mit Bergblick im abgelaufenen Jahr zudem abermals gerecht. Waren zu Jahresbeginn 388 Damen und Herren bei der Flughafen Memmingen GmbH und ihrer Tochterfirma ALLgate GmbH beschäftigt, die für die Passagier- und Flugzeugabfertigung verantwortlich zeichnet, so standen am Jahresende 432 Mitarbeitende auf den Lohn- und Gehaltslisten. Dazu zählen auch 12 neue Auszubildene und Studierende.

Flughafen Memmingen