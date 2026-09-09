Flughafen Memmingen investiert in die Zukunft

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Mit einem millionenschweren Fitness-Programm rüstet sich der Flughafen Memmingen für weiteres Wachstum und sorgt so für mehr Komfort für seine Passagiere.

Insgesamt werden zur Zeit über zehn Millionen Euro insbesondere im Terminal und auf dem Vorfeld investiert.

Während an Süddeutschlands führendem Low Cost Airport der Ferienreiseverkehr auf Hochtouren läuft, wird an vielen Stellen eifrig gearbeitet. „Unser Fitness-Programm ist in vollem Gange“, berichtet Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid bei einem Presserundgang. So sollen Ausbauten im Obergeschoss des Terminals für zusätzliche Gates sorgen. „Diese werden insbesondere unseren Gästen aus dem Non-Schengen-Raum, die bei uns stark vertreten sind, zugutekommen“, erläutert Dominik Stroick, Bereichsleiter Infrastruktur der Flughafen Memmingen GmbH. Mehr Platz im Terminal bedeute kürzere Wartezeiten in Spitzenzeiten. Während die Arbeiten auf der Westseite bereits abgeschlossen sind, laufen sie im östlichen Bereich auf Hochtouren.

Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten an der neuen Ausgangspassage im Ankunftsbereich. Kürzere und klarere Wege sorgen hier für mehr Komfort und eine bessere Orientierung. Neu geschaffen wurde auch ein Fußgängerüberweg am Terminalvorplatz.

Für mehr Komfort vor dem Flug soll die Modernisierung des Balkons im Terminal sorgen. Die Ost- und Westbereiche sind bereits saniert, im mittleren Abschnitt laufen die Arbeiten. Eine neue Überdachung schützt vor Wind und Wetter eine neue Klimatisierung, gespeist aus der eigenen Photovoltaik-Anlage, verbessert das Raumklima. „Obendrein können wir hier“, so Schmid, „den Boardingprozess optimieren.“

Auch hinter den Kulissen, die dem Passagier nicht sofort ins Auge stechen, tut sich einiges. So soll demnächst die Erweiterung des Vorfelds abgeschlossen werden. „Das ist ein erster wichtiger Baustein zur Modernisierung der historischen Infrastruktur in diesem Bereich“, erläutert Dominik Stroick. Es entstehen zwei neue, für Passagiere zu Fuß erreichbare Stellplätze für Flugzeuge, die hier auch mit Bodenstrom, gespeist durch die Airport-eigenen Solaranlagen, versorgt werden. Das erhöht nicht zuletzt die Leistungsfähigkeit des Airports, sorgt für effizientere Abläufe und ist eine Voraussetzung für weiteres Wachstum. „Das bedeutet für unsere Fluggäste“, so Ralf Schmid, „weitere spannende Flugziele in der Zukunft.“ Noch läuft die Ausschreibung für ein weiteres Projekt, das im Herbst in Angriff genommen werden soll: Ein neuer, sogenannter Turnpad, eine Art Wendeplatte auf der Ostseite der Start- und Landebahn, die den Jets eine 180-Grad-Drehung ermöglicht, soll die Flugzeugbewegungen am Boden noch effizierter gestalten.

Noch etwas in der Zukunft liegt ein weiteres Projekt, das im Jahr 2029 in Angriff genommen werden soll: Der Bau eines Parkhauses, das rund 1.800 Stellplätze bieten soll. Im Rahmen dieser Baumaßnahme, die rund 23 Mio. Euro kosten soll, wird auch die Zufahrt zum Bereich Kiss & Fly ebenso erneuert wie Bushaltestellen, Taxiplätze, Kurzzeitpark-Zonen und Wartebereiche für Passagiere. Vor dem Parkhaus sind weitere gastronomische Betriebe sowie die Erweiterung des Biergartens geplant.

„Alle diese Maßnahmen“, so unterstreicht Geschäftsführer Ralf Schmid, „sollen unseren kontinuierlichen Expansionskurses stützen und den Airport fit für die Zukunft machen.“ Insgesamt investiert das Unternehmen heuer über zehn

Millionen Euro. In diesem Jahr rechnet man vor Ort nach einer Periode stürmischen Wachstums mit 3,8 Millionen Passagieren (Vorjahr 3,7). Seit Corona habe, so Schmid, der Airport um rund 240 Prozent zugelegt und habe sich mit Rang 10 in der Spitzengruppe der deutschen Verkehrsflughäfen dauerhaft etabliert. Platz eins belegte er soeben in Sachen Pünktlichkeit. Eine Auswertung des TravelTEch Unternehmens AirHelp sah Memmingen in dieser Disziplin an der Spitze der bundesdeutschen Airports.

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